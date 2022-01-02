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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافة أحمد بهاء تحتفي بالعام الميلادي الجديد

احتفالات بثقافة أحمد
احتفالات بثقافة أحمد بهاء الدين

 أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط، بإقليم وسط الصعيد الثقافى  مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية شملت ورشة فنون تشكيلية للأطفال بمناسبة العام الميلادي الجديد بعنوان "عام جديد عام سعيد".

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الأدب وقضايا الوطن .. ندوات وأمسيات شعرية بـ ثقافة بني سويف

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عرض "ولاد البلد" يواصل فعالياته بقصر ثقافة البدارى في أسيوط

 

كذلك أقيمت ورشة أشغال فنية للفنانة نهال عصام والفنانة ميادة شيريت، كما قدمت هبه عبود ورشة حكي قصص اجتماعية لتنمية القيم ،و مسابقة ثقافية لتنمية الوعي وتشجيع الأطفال علي القراءة والاطلاع قدمها اسلام محمد، تحت رعاية وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم بتنمية المهارات الإبداعية للأطفال والنشئ.

 

بجانب ورشة تعليم موسيقي وغناء للأطفال ذوي القدرات الخاصة للمايسترو نصر الدين أحمد،  كما أقيمت ورشة تعليم غرز كورشيه، وورشة تعليم تفصيل، وعقدت محاضرة لتبسيط قواعد اللغة العربية حاضرها محمد عبد الرحيم لتعليم الأطفال الخبر الجملة وشبه الجملة وحروف الجر وأدوات الإستفهام وإستخداماتها.

 

 بجانب ندوة عن الشعر للأديب سيد عبد الرازق، تناولت بعض الاشعار التي كتبت في الوطن العربي عن استقبال العام الجديد،  وندوة عن القصة القصيرة للأديب عاطف العزازي تناولت قصص عن التمنيات باستقبال عام جديد سعيد.

 

بالإضافة لورشة لتعليم وتحسين الخط العربي للأطفال وورشة للتنمية البشرية واطلاع بالمكتبة كما قدم الفنان إبراهيم حسين ورشتي للفنون التشكيلية، كما قدم  مدير القصر ندوة قصيرة عن حب الوطن وتأثيره في تنمية الوعي لدي الأطفال منذ الصغر وكيفية الحفاظ على المشاعر الطيبة بين جميع المصريين.

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