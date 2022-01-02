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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد والأمين العام للأعلى للآثار يتفقدان أعمال تطوير قبة هيئة قناة السويس|صور

صدى البلد

تفقد اللواء عادل الغضبان  محافظ بورسعيد يرافقه الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للٱثار،  اليوم الأحد،  أعمال رفع كفاءة وتطوير قبة هيئة قناة السويس الأثرية، وذلك فى إطار أعمال تطوير  عدد من المنشآت التاريخية والأثرية بمحافظة بورسعيد، وتحت إشراف شركة المقاولون العرب واستشاري المشروع جامعة القاهرة _ مكتب معمار.  رافقه خلالها المهندس سيد شلبي رئيس أشغال الهيئة 

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و خلال تفقدهما،  استمع محافظ بورسعيد والأمين العام للمجلس الأعلى للٱثار من أحد المختصيين إلى شرح حول مجمل أعمال التطوير التى شهدتها القبة،  مشيدين بكفاءة العمل و الذي أعاد لقبة قناة السويس الأثرية مظهرها الحضاري والمعماري الفريد. 

وأكد محافظ بورسعيد أهمية الحفاظ على المعالم التراثية التى تتميز بها محافظة بورسعيد عن غيرها لتظل دوما واجهة سياحية فريدة للزائرين من كافة الأنحاء.

يذكر أن وزارة الآثار بالتنسيق مع شركة المقاولين العرب قامت بترميم وتطوير مبني القبة الأثري فى بورسعيد التابع لهيئة قناة السويس ،

ويعد مبني القبة أول مبني معماري يتم إنشاؤه على مجري القناة بقرار مباشر من الخديوي عباس حلمي الثاني فى عام 1890 كما يعد شاهدا على صمود وبسالة أبناء بورسعيد فقد صمد أمام غارات المحور فى الحرب العالمية الثانية، كما صمد أمام الغارات الأنجلو فرنسية خلال العدوان الثلاثي فى 1956 ووقف شامخا أمام الضربات الجوية الصهيونية عام 67. 

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