خسائر فادحة.. الفلاحين تكشف أسباب انخفاض أسعار البطاطس بالأسواق

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن أسعار البطاطس تشهد انخفاضًا واضحًا فى الأسواق حتى وصل سعر الكيلو إلى 5 جنيهات، مما كبد المزارعين خسائر واضحة، بسبب ارتفاع مستلزمات الزراعة بالأسواق وخاصًة تقاوى البطاطس مما جعل الفلاحون تعزف عن شراء التقاوي المستوردة.

وأضاف “أبوصدام” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، أن كيلو البطاطس يبيعه الفلاح بـ جنيهًان، مضيفًا أن تكلفة زراعة البطاطس للموسم المقبل تدور حول 50 ألفا إلى 65 ألف جنيه، منها 18 ألفا للتقاوي فقط، فضلا عن 5000 جنيه تسميد، والباقي يصرف على المكافحة وغيرها من المعاملات الزراعية.

وأوضح “نقيب الفلاحين” أن البطاطس من المحاصيل الشرهة والحساسة للسماد، إذ إن نقصه يدمر المحصول، وتبلغ تكلفة التسميد %40 من تكلفة الإنتاج ، مشيرًا إلى أن فدان البطاطس يتطلب ما بين 7 إلى 10 شكائر أسمدة .

وانخفضت أسعار بطاطس تصنيع الشيبسي بقيمة 2000 جنيه خلال 5 أيام لتستقر عند 4500 جنيه مقابل 6500 جنيه للطن، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من الأحد إلى الأربعاء الماضي وواكب ذلك تراجع مماثل في السوق الحر ويسجل السعر في سوق العبور ما بين 3000 إلى 3500 جنيه للطن.

كانت شركات تصنيع الشيبسى قد دخلت على خط إعلان أسعار التوريد لتعاقداتها مبكرا ، أسوة بوزارة التموين التى اتخذت ذات النهج عبر إعلان سعرها لشراء القمح أيضا لضمان استحواذها على كميات مناسبة من المحصول بعد ارتفاع أسعار الطن عالميا وحددت 3500 جنيه كسعر ضمان للطن.