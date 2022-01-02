ننشر الرسوم المقررة على شركات السياحة في موسم العمرة

أصدروزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، قرارا رقم 330 لسنة 2021، نصت مادته الأولى على تحديد فئات الرسوم المقررة على كل شركة سياحية خلال موسم العمرة 1443 هـ.

وأوضح القرار أن الرسوم المقررة حددت بـ 2000 جنيه رسم اعتماد أو تصديق عقد الشركة السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين على البوابة، و500 جنيه رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.

تضمن القرار أن يكون رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة 500 جنيه، وتحصل نقدا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى.

جاء ذلك وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، الأحد.