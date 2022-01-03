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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كل ما تريد معرفته عن تطبيق My NTRA والتحديث الجديد له

كل ما تريد معرفته
كل ما تريد معرفته عن تطبيق My NTRA والتحديث الذى حصل عليه

يعتبرتطبيق My NTRA واحدا من التطبيقات التى أطلقها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤخرا، حيث يسمح التطبيق بالحصول على الخدمات بشكل الكتروني باستخدام الهواتف الذكية، وهدفه تيسير على المستخدمين من خلال توفير الجهد والوقت عند الحصول على الخدمات إلكترونيا.

 

وبحسب الموقع الرسمي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فإن تطبيق My NTRA  يقدم عدد من الخدمات للمستخدمين منها اختبار سرعة الانترنت ونقل أرقام الهواتف بين الشبكات في خلال 24 ساعة، وكذلك تقديم الشكاوى بشكل أسهل .

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وأعلن الجهاز عن تحديث جديد لتطبيق My NTRA لعام 2022 ، يحتوى على عدد من الميزات المهمة مثل التعرف على أرقام الخطوط المسجلة بإسم المستخدم وعددها دون الحاجة للتوجه لفروع الشركات من خلال خدمة أرقامي، وذلك باستخدام الرقم القومي، كما تقوم  الخدمة بالحفاظ على خصوصية المشتركين والحد من الاحتيالات. 


ومن الميزات الأخرى التى حصل عليها تطبيق My NTRA هي خريطة تفاعلية لمنافذ البيع والتى  تتضمن دليل عن توزيع أماكن منافذ بيع المشغلين. 


كما يتضمن التطبيق قسم لخدمات الشركات والذي يمكن من خلاله انهاء كافة الإجراءات الخاصة بتصاريح وتراخيص الاتصالات وإجراءات الافراجات الجمركية والحصول على خدمات الجهاز بشكل الكتروني، مع إمكانية متابعة حالة الطلبات المقدمة.


وتعد أهم الميزات التى حصل عليها تطبيق في التحديث الجديد هي ميزة للحفاظ على بيانات المستخدمين والأجهزة من الهجمات الإلكترونية من خلال قائمة للوعي السيبراني، تشمل معلومات توعوية عن أساسيات الأمن السيبراني وكيفية حماية والتطبيقات والهواتف والمستخدمين من الهجمات والفيروسات. 
 

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