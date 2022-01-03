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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظواهر فلكية مثيرة في النصف الأول من 2022.. تعرف عليها

صدى البلد

يحمل العام الجديد 2022 العديد من الظواهر الفلكية المختلفة، بما في ذلك قمرين للدم ، وزوج من كسوف الشمس الجزئي، واجتماعات كوكبية متعددة.

في عام 2022 ، تعد سماء الليل بأن تكون مليئة بالعجائب الكونية. زوج من الخسوف الكلي للقمر الملقب بـ "أقمار الدم" للظل الأحمر الغامق الذي يتحول إليه القمر ، سيكون مرئيًا للمليارات، وغيرها من الظواهر الفلكية.


فيما يلي ملخص لبعض أروع الظواهر السماوية التي تستحق التطرق إليها خلال هذا العام:

 

3 و 4 يناير: ذروة الدش النيزكي الرباعي

بالنسبة للمشاهدين في النصف الشمالي من الكرة الأرضية ، فإن أول زخة نيزك كبيرة في عام 2022 ، الرباعية ، تبلغ ذروتها في ليلة 3 يناير وفي ساعات الصباح الباكر من 4 يناير، فالسماء خلال ساعات الذروة بين منتصف الليل والفجر. 
من المعروف أن دش رأس السنة الجديدة ينتج نجوم ساطعة أكثر إشراقًا من المتوسط ​​، مع 25 إلى 100 نيزك مرئي في الساعة اعتمادًا على التلوث الضوئي المحلي.

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من 24 مارس إلى 5 أبريل: كوكب الزهرة والمريخ وزحل في رقصة كوكبية

من أواخر  مارس إلى أوائل أبريل ، سيشاهد الناس في كلا نصفي الكرة الأرضية بعضًا من ألمع الكواكب المجاورة يؤدون عرض باليه سماوي مهيب.  انظر إلى السماء قبل حوالي ساعة من شروق الشمس لرؤية الزهرة والمريخ وزحل مجتمعين معًا في مجموعة مثلثة ضيقة.وفي 27 و 28 مارس ، سيمر الهلال من قبل الكوكب.

ستشكل الكواكب مثلثًا سيغير زواياه حتى بعد الأول من أبريل ، عندما يظهر الثلاثي في ​​خط مستقيم، في أوائل أبريل ، يمكنك أيضًا رؤية زحل يقترب من المريخ حتى يظهر كلاهما بجوار بعضهما البعض بين 3 و 5 أبريل. سيظهر الكوكبان الأقرب في 4 أبريل ، عندما يفصل بينهما نصف درجة فقط من القوس - يساوي  عرض البدر.

30 أبريل: كسوف جزئي للشمس


سيحدث خسوفان جزئيان للشمس، عندما يحجب القمر جزءًا من القرص الشمسي في السماء في عام 2022. سيكون الأول مرئيًا في جنوب أمريكا الجنوبية ، وأجزاء من القارة القطبية الجنوبية ، وأجزاء من المحيط الهادئ والمحيط الجنوبي.  

في 30 أبريل ، سيمر القمر بين الأرض والشمس ، مع حدوث أقصى خسوف عند الساعة 20:41 بالتوقيت العالمي ، حيث سيغطي القمر ما يصل إلى 64 بالمائة من قرص الشمس.  لرؤية أقصى حد للكسوف ، يجب أن يتمركز المشاهدون في المحيط الجنوبي غرب شبه جزيرة أنتاركتيكا.  ومع ذلك ، فإن مطاردوا الكسوف في الأجزاء الجنوبية من تشيلي والأرجنتين سيكونون قادرين على رؤية حوالي 60 في المائة من الشمس التي حجبها القمر.

هناك حاجة إلى نظارات واقية لمشاهدة جميع مراحل كسوف الشمس الجزئي بأمان.  على الرغم من أن الشمس قد لا تبدو ساطعة في السماء ، فإن التحديق فيها مباشرة يمكن أن يؤذي عينيك بشكل خطير.

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30 أبريل و 1 مايو: اقتران كوكب الزهرة

ومع نهايةشهر أبريل ، يمكن لمراقبي النجوم مشاهدة كوكب المشتري اللامع يرتفع ببطء أعلى وأعلى في السماء الجنوبية الشرقية كل يوم قبل الفجر.

سيقترب الكوكب العملاق بثبات من كوكب الزهرة اللامع ، وقبل فجر يوم 30 أبريل ، سيكون العالمان قريبين جدًا بحيث يبدو أنهما يندمجان.  

سيكون الزوج مرئيًا في نفس الوقت من خلال المناظير وبعض تلسكوبات الفناء الخلفي.  كمكافأة إضافية ، سيكون كوكب المريخ وزحل مرئيًا في السماء أعلى اليمين.

الظواهر الفلكية كسوف الشمس قمرين

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