أفضل طرق للتخلص من المساحة الزائدة للصور في تطبيق Google Photos

تمثل الصور الكثيرة ذات الجودة العالية عائقا كبيرا في استغلال المساحة المجانية للتخزين السحابي على هاتفك الأندرويد، والتى أصبحت محددة ب 15 جيجابايت، الأمر الذى يمثل مشكل كبيرة للمستخدمين في كيفية حفظ جميع الصور الخاصة بهم على تطبيق الصور Google Photos .

وبحسب موقع The Next Web فإن هناك عدد من الطرق التى من خلالها توفير مساحة على هاتفك واستغلال مساحة أقل على تطبيق Google Photos وضغط هذه الصور لاستغلال المساحة المحددة لك، ومن هذه الطرق:



للحد من استخدام البيانات الاحتياطية

من خلال جهاز الكمبيوتر ، افتح photos.google.com/settings.

في الجزء العلوي الأيمن ، انقر فوق صورة الملف الشخصي لحسابك أو الحرف الأول من اسمك.

حدد إعدادات إعدادات الصور ثم النسخ الاحتياطي والمزامنة.

قم بإيقاف تشغيل البيانات الخلوية لعمل نسخة احتياطية من الصور ومقاطع الفيديو.

ضمن "الحد اليومي للنسخ الاحتياطي" ، اختر مقدار البيانات التي يمكن لتطبيق Google Photos استخدامها عند النسخ الاحتياطي للصور ومقاطع الفيديو تلقائيًا.

تغيير حجم التحميل الخاص بك

ومن جهاز الكمبيوتر ، افتح photos.google.com/settings.

حدد حجم التحميل.





كيفية استخدام النسخ الاحتياطي السريع لتقليل مساحة الصور :

فتح تطبيق Google Photos على هاتفك.

توجه إلى الإعدادات ثم النسخ الاحتياطي والمزامنة ، وانقر فوق وضع النسخ الاحتياطي.

اضغط على خيار Express ، واضغط على تحديد اجعله وضع النسخ الاحتياطي الافتراضي.

ومع استخدام خيار النسخ الاحتياطي ، يمكنك وضع حد يومي للبيانات المستخدمة لهذا النشاط من خلال خيار استخدام بيانات الهاتف في النسخ الاحتياطي والمزامنة.



