طريقة عمل كفتة البطاطس بالدجاج .. 5 وصفات مختلفة

تعد كفتة البطاطس بالدجاج او كفتة البطاطس بالجبنة من اكثر الوصفات السهلة التي يمكن ان تقدميها لاسرتك ولأولادك ولكن هناك العديد من طرق كفتة البطاطس بالدجاج او كفتة البطاطس بالجبن اختاري مايناسبك .

كفتة البطاطس بالجبنة



3 بطاطس متوسطة الحجم مسلوقة ومهروسة

50 جرام جبنه

2-3 فلفل أخضر مفروم ناعم

1/2 ملعقة صغيرة جارام ماسالا

ليتذوق ملح

1 ملعقة صغيرة كزبرة طازجة مفرومة

1 ملعقة كبيرة نشا الذرة

للمرق:

2 فلفل أخضر مفروم ناعماً

1 طماطم

1 بصلة

3-4 قرنفل ثوم

1 بوصة قطعة زنجبيل

2 كوب تخثر

6-7 الكاجو

1 ملعقة صغيرة مسحوق الفلفل الاحمر

1/2 ملعقة صغيرة. بذور الكزبرة

1/4 ملعقة صغيرة مسحوق الكركم

خطوات

اسلقي البطاطس جيدًا واهرسيها وهي ساخنة ، ثم أضيفي الجبن وجميع المكونات الأخرى واعجنها جيدًا عندما لا تزال دافئة.

اصنع كرات صغيرة بهذا الخليط واقليها.

يُطحن البصل والطماطم مع كوبين من اللبن الرائب ، ويُطحن البهارات الجافة والكاجو معًا ، ويُطحن الزنجبيل والثوم معًا ، ويُسخن بعض الزيت ليقلي ويُضاف الماسالا الجافة.

يُقلى لبضع ثوانٍ ، يُضاف معجون الزنجبيل والثوم ويُقلى لمدة دقيقة. نضيف خليط البصل والطماطم ونقليها حتى تنضج المرق ويتفصل الزيت ، نضيف كمية كافية من الماء للمرق ونتركه ينضج لبعض الوقت.

تبرد المرق ثم تضاف الكريمة الخفيفة ، تصب برفق على الكفتة الموضوعة في وعاء.

طريقة عمل كفتة البطاطس بالدجاج ١٥ ثانية

كفتة الدجاج مع البطاطس:

المكونات:

500 جرام من صدر الدجاج مسلوق ومفروم

5 حبات بطاطس كبيرة مسلوقة ومهروسة

بصل مفروم

كزبرة خضراء مفرومة

نحتاج الى البهارات التالية: فلفل أسود، وملح، وبهار مشكل، وكركم، وكمون

طريقة التحضير:

نحمر البصل في الزيت القلي ومن ثم نضيف البهارات ونقلب، ثم نضيف صدر الدجاج ونقلبه، ونرفعه عن النار ونضيف الكزبرة، ومن ثم نخلط خليط الدجاج مع البطاطس المهروس ونعجن جيداً، ونشكل العجينة حسب الرغبة، ومن ثم اضافتها الى الثلاجة، ومن ثم تصبح جاهزة للقلي مباشرة وبصحتكم.



كفتة الدجاج بالبطاطس عالم حواء

المقادير

- للصلصة :

الثوم : 3 فصوص (مهروس)

البصل : 1 حبة (مفروم فرماً ناعماً)

الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة

ملح : ملعقة صغيرة

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

معجون الطماطم : ملعقة كبيرة ونصف (ممزوج بماء ساخن)

- صدر الدجاج : 5 صدور (مطحون)

- طماطم : 1 حبة (مفرومة فرماً ناعماً)

- الفلفل الاحمر الحار : 1 حبة (مفروم فرماً ناعماً)

- بقدونس : نصف باقة (مفروم فرماً ناعماً)

- كزبرة خضراء : نصف باقة (مفرومة فرماً ناعماً)

- بهارات مشكلة : نصف ملعقة صغيرة

- الشطة : ربع ملعقة صغيرة

- القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- البطاطس : 2 حبة (مقشّرة ومقطّعة إلى شرائح)

- طماطم : 4 حبات (حبات كاملة)

طريقة التحضير

1. ضعي الطماطم، البصل، الكزبرة والبقدونس في الخلاط الكهربائي لدقيقة واحدة.

2. اخلطي في وعاء كبير الدجاج المطحون مع خليط البصل ثمّ أضيفي البهارات المشكّلة، القرفة والشطة.

3. اخلطي المكونات من جديد حتى تتماسك جيداً.

4. شكلي الخليط إلى كرات متوسّطة الحجم.

5. إشوي كفتة الدجاج في مقلاة واسعة على النار مدهونة بالقليل من الزيت.

6. سخّني الزيت النباتي في قدر على النار ثم أضيفي البصل والثوم.

7. نكّهي بالملح، الفلفل والقرفة، أضيفي معجون الطماطم وقلّبي المكوّنات جيداً حتى تذبل.

8. أضيفي البطاطس، الطماطم الكاملة وكفتة الدجاج.

9. إطهي المكونات على نار هادئة لحوالي 25 دقيقة حتى تنضج.

10. قدمي كفتة الدجاج مع البطاطس والطماطم ساخنة.



كفتة دجاج بالبطاطس بالفرن

كفتة الدجاج

المكونات

▪️½ كيلو من صدور الدجاج.

▪️1بصلة كبيرة الحجم.

▪️1حزمة من البقدونس.

▪️1حزمة من الكزبرة الخضراء.

▪️3 فصوص من الثوم.

▪️½ كوب من البقسماط المطحون.

▪️ملح وفلفل حسب الرغبة.

▪️1ملعقة من بهارات الفراخ.

▪️1ملعقة من الكزبرة المطحونة.

🌿 طريقة التحضير 🥣 🥣

▪️نقوم بإحضار طبق كبير الحجم، ثم نضع صدور الدجاج والكزبرة الخضراء والبقدونس والثوم والبصل والبهارات والملح والفلفل والبقسماط ونقلبهم مع بعض.

▪️نقوم بإحضار الكبة، ونضع المكونات ونفرمهم جيداً حتى تدخل جميع المكونات مع بعضها البعض.

▪️نقوم بتفريغ الكفتة في وعاء ونعجنها بواسطة اليد، ثم نضعها في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك.

▪️نقوم بتشكيل الكفتة على الأسياخ على شكل أصابع طويلة ونتركها جانباً.

▪️نقوم بتسخين الفرن جيداً ثم نضع الأسياخ تحت الشواية مباشرة لمدة ربع ساعة حتى تأخذ الكفتة اللون الذهبي وتحمر.

▪️نقوم بإحضار طبق مرشوش بالبقدونس ثم نخرج الكفتة من الفرن ونضعها في الطبق ونقدمها ساخنة بجانب الأرز والسلطة الخضراء وسلطة الطحينة.





كفتة البطاطس بالجبن

نقدم لكِ وصفة لذيذة من فيليه الدجاج والجبن، وجبة رئيسية تستغرق 35 دقيقة في التحضير

المقادير المستخدمة في تحضير طبق رئيسي من كفتة الدجاج بالجبن يكفي لستة أفراد

4 قطع من فيليه الدجاج، 1 ثمرة بطاطس متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة أوريجانو، ملعقة صغيرة كزبرة، ملعقة صغيرة ريحان.

ملعقة صغيرة ملح، ¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود، ½ ملعقة صغير هيل ناعم.

المقادير المستخدمة للحشو

½ كوب مشروم مفروم، 10 مكعب من الجبن الكريمي، ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم.

المقادير المستخدمة للتغطية

½ ملعقة صغيرة ملح، رشة فلفل أسود، عدد 2 بيض، زيت للقلي، 2 كوب من البقسماط.

طريقة التحضير

أحضري وعاء عميق به ماء واغمري به البطاطس، ثم ضعيه على نار متوسطة، وبعد أن تنضج البطاطس قومي بتقشيرها.

بعد ذلك أحضري مفرمة اللحم، وقومي بتثبيت القرص ذو الثقوب الصغيرة، ثم ضعي البطاطس واللحم في المفرمة وافرميهم في طبق عميق، ثم أضيفي إليهم الريحان، الأرويجانو، والهيل الناعم، والملح والفلفل وقومي بخلط جميع المكونات مع بعضها جيّدًا حتى تحصلين على عجينة متماسكة.

قومي بتشكيل العجينة إلى عدد من الأقراص متوسطة الحجم شكلي كل قرص بين يديك.

بعد عمل كل قرص من العجينة قومي بحشوه بمعلقة كبيرة من مقادير الحشو في منتصف القرص ثم اقفلي قرص العجينة على الحشو وشكليها حتى تصبح مثل الإصبع.

أحضري البيض في وعاء وقومي بخفقه وأضيفي إليه الملح والفلفل؛ ثم اغمسي صابع الكفتة فيه وقومي بتقليبه على الجانبين لكي يتم تغطيتها بشكل جيد.

قومي بعد ذلك بغمس صابع الكفتة في البقسماط مع التقليب جيّدًا على الجانبين والضغط عليها قليلًا لكي يلتصق البقسماط بأصبع الكفتة.

أحضري المقلاة وضعي بها زيت ثم ضعيها على نار متوسطة.

ضعي عدد من أصابع الكفتة بالزيت حتى تمتلئ المقلاة قليلًا واقلي الكفتة حتى تكتسب اللون الذهبي؛ ثم ارفعيها من الزيت وضعيا على ورق نشاف لكي يمتص ما بها من زيت فائض.

أكملي قلي باقي أصابع الكفتة، ثم قدميها وهي ساخنة

كفتة الدجاج بالجبن

المقادير:

4 قطع صدور دجاج من دون عظام

3حبات بطاطس كبيرة الحجم مسلوقة

ربع حزمة كسبرة او بقدونس مفرومة

2ملعقة كبيرة ثوم بودرة

2 ملعقة جبن سائل

2ملعقة صغيرة بهار مشكل

ملح

بقسماط

بيض

زيت للقلي

الطريقة:

لعمل كفتة الدجاج بالجبن يسلق الدجاج في ماء و ملح وبهار مشكل؛ و بعد ان ينضج يقطع قطع صغيرة جدآ باالسكين

يهرس البطاطس بعد سلقة ثم يضاف إليه الدجاج والكسبرة والجبن و البهار و الثوم و قليلآ من الملح؛ تهرس جميعها مع البطاطس حتى تمتزج

يكور خليط كفتة الدجاج بالجبن إلى كور صغير او بحسب الحجم الذي ترغبين فيه

تغمس كفتة الدجاج بالجبن في البيض ثم البقسماط ثم يقلى في الزيت حتى يشقر

يقدم كفتة الدجاج !