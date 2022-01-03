نظريات معاصرة.. إصدار جديد للراحل جابر عصفور من هيئة الكتاب

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب ، برئاسة د.هيثم الحاج علي ، كتاب للراحل د.جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، بعنوان "نظريات معاصرة".

وما يطمح إليه هذا الكتاب هو ممارسة فعل المراجعة الذي لا تفارقه المساءلة في جانب بعينه من الجوانب العديدة للنقد الأدبي ، وهو الجانب الذي يتصل بالنظريات المؤثرة في ثقافتنا الأدبية والنقدية ، أو التي تسعى إلى أن يظل لها تأثير في مجالات الممارسة النقدية ، وذلك بتحليلها تحليلا يضعها في السياق التاريخي الذي يصلها باللحظة المولدة من ناحية ، واللحظة المستقبلة من ناحية ثانية.

وفي الوقت نفسه ، وضعها موضع الفحص الذي يبين عن حدودها وإمكاناتها في مستويات الممارسة النظرية والتطبيقية. وتدرج المعالجة الذي يتضمن نوعا من التعاقب التاريخي مقصود في تتابع فصول الكتاب من هذا المنظور. و يقترن ذلك بالتركيز على النظريات الدالة في تعاقب تأثيرها ، صعودا إلى التنظير الشارح الذى يراجع النظرية ، من حيث هي نظرية ، كاشفا عن أهميتها ودلالاتها وصحوتها ، فضلا عن علاقتها بالتاريخ الذي يتبادل وإياها معنى الذات والموضوع.

والكتاب ينتقل من الأقدم إلى الأحدث ، واصلا التأصيل التاريخي بالتفسير الشارح والعرض المعاصر. حيث يعرض الكتاب لنظرية التعبير من حيث تأثيرها ولوازم نظرية التعبير وتطويرها.

وكذلك البنيوية التوليدية ،والبنية والشعرية ، وأخيرا وعى النظرية عارضا وعى النقد الأدبي بنفسه والنقد الشارح ،وأهمية النظرية ودلالاتها.