بمساحة 1212 م2.. إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في البحيرة

نفذت الوحدات المحلية لمراكز الدلنجات وأبو حمص ودمنهور وحوش عيسى وبدر، حملات إزالة التعديات أسفرت عن إزالة 6 حالات تعدٍ على مساحة 1212 م٢.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية و الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وكانت إزالات التعديات عبارة عن الآتي :-

- إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 650 م٢ بالدلنجات.

- إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 200 م٢ بأبو حمص عبارة عن حفر تم ردمه.

- إيقاف أعمال وردم حفر بالمهد على مساحة 140م بدسونس ام دينار بدمنهور.

- إزالة حالة تعدٍ على أراضي الإصلاح الزراعي بقرية الكوم الأخضر بحوش عيسى بمساحة 122 م٢ عبارة عن أسوار طولية بالطوب الأبيض .

- إزالة مبانٍ مخالفة بمساحة 100 م٢ بدون ترخيص بوحدة أحمد عرابي ببدر.