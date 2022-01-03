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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وزراء الداخلية العرب يدين عملية السطو المسلح على سفينة شحن إماراتية

صدى البلد

أعربت الأمانة العامة لـ مجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد وإدانتها المطلقة للعملية الإرهابية التي  قامت بها المليشيا الحوثية بالسطو المسلح والقرصنة على سفينة الشحن " روابي" التي تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة.
  

الأمانة العامة
وقالت الأمانة العامة للمجلس فى بيان لها إنها تدين هذا  العمل الإجرامي الذي يمثل جريمة حرب وتهديد خطير لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، وانتهاكا صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات الأمم المتحدة للبحار،  وعلى رأسها معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000م ، فإنها تؤكد على أهمية اتخاذ مواقف حازمة تجاه الممارسات العدائية لهذه المليشيا والتي تقدم يوما بعد يوم أدلة ساطعة على سلوكها  العدواني ومساعيها لزعزعة الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية من العالم، وتهديد أمن الإقليم وحركة الاقتصاد والتجارة الدولية.

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من ناحية أخرى أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد وإدانتها المطلقة للعملية الإرهابية الجبانة التي  قامت بها المليشيا الحوثية اليوم الخميس والتي حاولت من خلالها استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة مفخخة تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية – بفضل الله – من اعتراضها وتدميرها.

وأضافت الأمانة العامة للمجلس فى بيان لها انها تدين هذا العمل الإرهابي الذي يمثل انتهاكا للقانون الدولي وجريمة حرب توجب المساءلة عنها، ودليلا بارزا على إمعان هذه المليشيا المدعومة من أطراف خارجية في تجاوزاتها ونهجها العدائي، ورفضها المستمر للانصياع لدعوات السلام والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وتحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بكل القوانين والأعراف الدولية المنادية بالسلام والأمن والإستقرار في المنطقة، فإنها تجدد تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية العزيزة ومساندتها المطلقة لكل الإجراءات التي تتخذها لصد هذه الإعتداءات الإرهابية والدفاع عن أمنها وحماية منشآتها وأعيانها المدنية ومواطنيها والمقيمين فيها.

كما تشيد بالأدوار البطولية التي تقوم بها القوات الجوية السعودية الباسلة وقوات التحالف في مجابهة تلك التهديدات والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف أراضي المملكة وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

الامانة العامة الإرهابية الامارات العربيه المتحده المليشيا الحوثية مجلس وزراء الداخلية العرب

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