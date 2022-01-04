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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 4 يناير

صدى البلد

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 4 يناير 2022 ، 1 جمادى الآخر 1443 هجرية هجرية.


مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 4 يناير 2022 ، 1 جمادى الآخر 1443 هجرية:
 

مواقيت الصلاة في القاهرة 
صلاة الفجر:  5:19 ص
الشروق :  6:52  ص
صلاة الظهر 12:00م
صلاة العصر 2:50م
صلاة المغرب 5:08 م
صلاة العِشاء 6:31 م

 

مواقيت الصلاة في الجيزة   
صلاة الفجر:  5:19 ص
الشروق :  6:52 ص
صلاة الظهر 12:00 م
صلاة العصر 2:50 م
صلاة المغرب 5:08 م
صلاة العِشاء 6:31 م

 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية 
صلاة الفجْر: 5:26 ص
الشروق: 7:00ص
صلاة الظُّهْر : 12:05 م
صلاة العَصر : 2:52 م
صلاة المَغرب: 5:11 م
صلاة العِشاء : 6:35 م

مواقيت الصلاة في جنوب سيناء
الفجْر: 5:07 ص
الشروق: 6:38 ص
الظُّهْر: 11:48 ص
العَصر: 2:39 م
المَغرب: 4:58 م
العِشاء: 6:20 م

مواقيت الصلاة في أسيوط
الفجْر : 5:16 ص
الشروق : 6:46 ص
الظُّهْر : 12:00م
العَصر: 2:56 م
المَغرب: 5:15 م
العِشاء : 6:35 م

مواقيت الصلاة في أسوان
الفجْر : 5:05 ص
الشروق : 6:32 ص
الظُّهْر : 11:53 ص
العَصر: 2:54 م
المَغرب: 5:14 م
العِشاء : 6:33 م

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