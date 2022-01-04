فاق التوقعات.. عدد المتقدمين لمنتدى شباب العالم والتفاصيل الكاملة لإطلاقه في شرم الشيخ

قالت سارة بدر، المتحدث باسم منتدى شباب العالم، إننا قمنا بعمل "ابلكيشن" حتى يسهل على غير المتواجدين فى شرم الشيخ متابعة فعاليات المنتدى المختلفة ومتابعة الأجندة والمتحدثين خلال فترة المؤتمر.

وأضافت المتحدث باسم منتدى شباب العالم، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج صباح الورد، المذاع على فضائية TeN، أنه يسهل من خلال هذا "الأبلكيشن" ارسال الرسائل الخاصة بجلسات المناقشة، وهو ما يضمن التفاعل من مختلف أماكن العالم .

وأشارت المتحدث باسم منتدى شباب العالم، إلى أن عدد المتقدمين للمشاركة فى المنتدى فاق التوقعات هذا العالم فهناك حوالى نصف مليون شاب وشابة من حول العالم، وتمكين أكثر من 196 دولة، وتنوع جغرافى فى المشاركة على الرغم من وجود جائحة كورونا وهو ما يدل على نجاح المنتدى بشكل كبير.

وتابعت المتحدث باسم منتدى شباب العالم، أننا نحافظ على التباعد الاجتماعى وبالتالى نسب الحضور هذا العام ستقل عن الأعوام الماضية، لافته إلى أن محور الحديث فى النسخة الرابعة من المنتدى هو عالم ما بعد الجائحة ورؤى الشباب فيما سيحدث بالمستقبل ومناقشتهم فى أدوارهم الفاعلية بعد كورونا التى أثرت على نواحى الحياة المختلفة.