تعرف على باقة الأنشطة والفعاليات الفنية بـ "ثقافة الإسكندرية"

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بفرع ثقافة الإسكندرية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش، باقة من الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة، حيث أقام قصر ثقافة برج العرب، ورشة الخط العربي والتعرف على خط النسخ إشراف فاطمه محمد تدريب محمدجابر.

كما تم أيضا إقامة ورشة الرسم عن الاحتفال برأس السنة الجديدة إشراف فاطمة محمد تدريب سلوى عاشور، وكذلك تمت ورشة الكروشيه بنادى المرأة، وعمل باسكت بالكروشيه اشراف السيده مبروك، هيام عبد الحميد، منى صلاح تدريب عبير محيي الدين.

وببيت ثقافة ٢٦ يوليو، عُقدت محاضرة بعنوان "كيفية التهيئة النفسية للطفل في فترة الامتحان" تحدثت المحاضرة، عن أهمية الاهتمام بنفسية الطفل في تلك الفترة وكيفية دعمه عن طريق التشجيع وبث الطمأنينة له وتقسيم أوقات المذاكرة، وأخذ قسط من الراحة بين فترة وأخرى وإعطائه التغذية السليمة والخضراوات والفواكه الطازجة ومحاولة إبعاده عن أى مشاكل أو توتر داخل الأسرة أو خارجها وكذلك أهمية تنظيم الوقت واستغلاله الاستغلال الأمثل.

كما تمت أيضا عقد ورشة فنية لعمل "مجسم لرجل الثلج" باستخدام القماش والفايبر تنفيذ فيروز مسعد، ضمن نشاط المواهب بالقصر.

كذلك تم لقاء مع الشاعر الغنائي الكبير مدحت يوسف لنتعرف على مسيرته الإبداعية ومشواره الفنى أدار اللقاء الشاعرة هناء الكومى، وتم تقديم فقرات من الشعر لنخبة من الشعراء واختتم بفقرات من الغناء.