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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 6 سنوات لعاطل لاتجاره فى المواد المخدرة بأطفيح

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قضت الدائرة 29 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، برئاسة المستشار ياسر أحمد الاحمداوي، وعضوية المستشارين محمد نشأت، ومحمد جمعة، وأمانة سر عصام حسين ووائل السيد وعبد العزيز مناع، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة أطفيح .

وكانت النيابة العامة قد أحالت القضية رقم 5473 لسنة ٢٠٢١ جنايات أطفيح والمقيدة برقم 3025 لسنة ٢٠٢١ كلي جنوب الجيزة، للمحكمة الجنائية، والمتهم فيها هيثم إ م، عاطل، لأنه بدائرة قسم شرطة مركز أطفيح، أحرز بقصد الاتجار كمية من المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

بداية الواقعة عندما وردت معلومات لمباحث قسم شرطة مركز أطفيح تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان تواجده وأبصرته ممسكا بكمية من المواد المخدرة، ويقوم بعملية بيع وشراء مع آخر فر هاربا فتم ضبطه وما يحرزه، وبتفتيشه عثر معه على كمية أخرى من المواد المخدرة ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بإحرازه وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلاته والهاتف المحمول لتسهيل اتصالهما بعملائهما.

محكمة جنايات الجيزة معاقبة عاطل السجن المشدد 6 سنوات الإتجار فى المواد المخدرة المواد المخدرة

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