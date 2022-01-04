مفاجأة مرعبة للعالم.. 12 إصابة بـ متحور جديد لكورونا في فرنسا.. فيديو

قال الدكتور أحمد المشتت الطبيب بالمستشفى الملكى فى لندن، إن هناك قلق فى بريطانيا بسبب تزايد أعداد المصابين بـ كورونا، ومتحور أوميكرون.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن أوميكرون سريع الانتشار، و هناك عدد كبير فى المستشفيات، و الإصابات عالية جدًا.



ولفت إلى أن هناك تخوف من رئيس الوزراء بلندن، والحكومة البريطانية خلال الأسبوعين القادمين سيحددان تأثير المتحور الجديد لكورونا.

وأشار إلى أن جميع البيانات العلمية تؤكد أن أوميكرون، غير خطير، والحكومة لم تفرض أى إجراءات احترازية جديدة بشأن المتحورات الجديدة لـ فيروس كورونا.



وأوضح أن هناك انتشار للفيروس الجديد من الفئات العمرية من 18 لـ 60 عامًا، ولذلك الأعداد كبيرة فى بريطانيا.



وكشف أن هناك 12 إصابة بمتحور جديد لكورونا بـ جنوب فرنسا، وحتى هذه اللحظة لا توجد أدلة بأن هذا المتحور خطير، ولن يسبب هذا التحور فى مشكلات.



وأكد أن هناك متحور آخر للفيروس ظهرت فى إسرائيل، مؤكدًا أن هذا الفيروس يتحور بشكل مستمر و الصحة العالمية لم تسجل متحورات خطيرة لكورونا.

وأكد أن حبوب فايز المضادة لكورونا الجديد ثورة علمية جديدة، و سلالة كورونا الجديدة قد تكون بداية النهاية للفيروس.