أهدروا 12 مليون جنيه .. ضبط 6 موظفين بوحدة محلية بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (6 موظفين بإحدى الوحدات المحلية بالغربية) لقيامهم بإستغلال مواقعهم الوظيفية والتواطؤ مع (12) شخص "محددين" ، وتمكينهم من البناء بدون ترخيص وكذا البناء على الأرض الزراعية بالمخالفة للقانون فضلاً عن عدم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( 12 ) آخرين قاموا بتطوير المخالفات التى إرتكبوها بالبناء على الأرض الزراعية، الأمر الذى أدى إلى إهدار مال عام بقيمة (12) مليون جنيه ، والتربح من تلك الوقائع وتربيح الغير بدون وجه حق.

وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم تلك الوقائع على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.