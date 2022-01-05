ميدو: اللاعب الذكي هو من يتقبل النقد وينجح في استغلاله بالشكل الأمثل

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق أن انتقاد اللاعبين يعد أمراً طبيعيًا، ويحدث في جميع أنحاء العالم، والنجوم يواجهون ذلك بالعمل على أنفسهم والتطور والرد في الملعب.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كرة القدم ليست علما ثابتا والآراء متغيرة دائما، انتقاد النجوم أمر طبيعي، كاسانو قال عن لوكاكو الأفضل في بلجيكا، وهو لا يمتلك أقداما من الأساس- في إشارة إلى أن اللاعب لا يعرف ممارسة كرة القدم-".

أضاف: "لوكاكو لم يبكِ ولم يتحدث مع صحفيين؛ فموضة الصعبانيات والدفاع عن أداء اللاعبين بمبرر كونهم غلابة؛ ليس متواجدا سوى في مصر فقط".

وتابع: "لوكاكو رد في الملعب بمستواه الفني المميز والظهور بشكل مميز وتسجيل عدد كبير من الأهداف".



وختم حديثه قائلا: "اللاعب الذكي هو من يتقبل النقد وينجح في استغلاله بالشكل الأمثل، يحصل على النقد ليكون ذلك دافعا له وينجح في تقديم الأفضل".