عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: اللاعب الذكي هو من يتقبل النقد وينجح في استغلاله بالشكل الأمثل

ميدو
ميدو

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق أن انتقاد اللاعبين يعد أمراً طبيعيًا، ويحدث في جميع أنحاء العالم، والنجوم يواجهون ذلك بالعمل على أنفسهم والتطور والرد في الملعب.

 

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كرة القدم ليست علما ثابتا والآراء متغيرة دائما، انتقاد النجوم أمر طبيعي، كاسانو قال عن لوكاكو الأفضل في بلجيكا، وهو لا يمتلك أقداما من الأساس- في إشارة إلى أن اللاعب لا يعرف ممارسة كرة القدم-". 

 

أضاف: "لوكاكو لم يبكِ ولم يتحدث مع صحفيين؛ فموضة الصعبانيات والدفاع عن أداء اللاعبين بمبرر كونهم غلابة؛ ليس متواجدا سوى في مصر فقط". 

 

وتابع: "لوكاكو رد في الملعب بمستواه الفني المميز والظهور بشكل مميز وتسجيل عدد كبير من الأهداف". 


وختم حديثه قائلا: "اللاعب الذكي هو من يتقبل النقد وينجح في استغلاله بالشكل الأمثل، يحصل على النقد ليكون ذلك دافعا له وينجح في تقديم الأفضل". 

ترشيحاتنا

هاشتاج 111 سنة معاك يا زمالك يتصدر تويتر احتفالاً بتأسيس النادي

أول ظهور للأسير الفلسطيني أبو هواش بعد تعليق إضرابه عن الطعام.. فيديو

ارتفاع الصادرات الزراعية.. الحجر الزراعي: الجودة والرقابة السبب.. وفتحنا 55 سوقاً خلال الـ 4 سنوات الماضية.. والفلاحين: الفضل الأول للمزارع

هذا الفعل يجعلك تخسر خير الدنيا والآخرة.. تعرف عليه

تعرف على الأيقونة الجديدة لشركة تويوتا في السوق السعودي     

الأهلي ينتظر موقف أبو جبل مع الزمالك لحسم الصفقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موسيماني سيرحل خلال أيام.. وفيريرا مديرا فنيا للأهلي

أخطر من الأمطار الشديدة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. فيديو

كسرت رقبته.. وفاة شاب في مترو نيويورك أثناء هروبه من دفع التذكرة

بعد «جوزين حمام» سفاح الإسماعيلية.. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

رعب السنين.. لحظة ظهور عفريت في شارع خال من المارة واختفائه بسرعة| شاهد

المصرية للأوراق المالية: عرض مشروع قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على البرلمان خلال أسابيع

بعد شائعة مرضه.. شقيق الزعيم: عادل إمام بخير ويستمتع بالحياة مع أحفاده

رسميا.. 7 نجوم خارج أمم إفريقيا 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مات مسموما وظل شهرا بلا نعي.. كيف قُتل لاعب الأهلي السابق أوسو كونان بكأس نبيذ؟

وزارة الرياضة تتسلم الصيغة التنفيذية لحكم اعتماد العامري فاروق نائبا للرئيس بالأهلي|مستندات

الرئيس السيسي يستمع لشرح تفصيلي عن إمكانيات المركبات متعددة الاستخدام

علاج طبي قديم.. اكتشاف أول ضمادة مصرية لعلاج الجروح داخل مومياء طفلة

فيديو

تزوجت من ورا أهلي.. أبرز تصريحات نيللي كريم.. فيديو

بعد متعودة.. شقيق عادل إمام يحسم الجدل بشأن التعدي على حقوق الزعيم

تجميد البويضات.. رغبة الفنانات مؤخرا وله 3 مخاطر ..فيديو

فرق كبير.. الأهلي يتفوق على الزمالك في أكثر من 80 مركزا عالميا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ