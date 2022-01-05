ميدو: "أنا أكتر واحد اتقطعت في مصر.. وطلعوني جاسوس"

وجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق رسالة نارية لبعض المنتقدين على كونه يتحدث عن رأيه بشكل طبيعي وبحرية، عكس ما يحدث في أوروبا التي تشهد انتقادات متاحة ومفتوحة بحرية.

وقال “ميدو” في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مهنتي كمحلل أنني أقول رأيي، وده الطبيعي في أوروبا، محدش يلومني على مهنتي كمحلل".

وأضاف: "الانتقادات في أوروبا متاحة وبحرية، وأمر طبيعي مهما كان الانتقاد لاذعا، اللاعب يكون من الانتقادات دافعا قويا ويعمل بقوة ويجتهد بدون صعبانيات".

وتابع: "في بطولة تونس 2004، أنا شيلت البطولة لوحدي.. الانتقادات كانت نارية ميدو كان بيجيب بنات في المعسكر، الناس كلها قطعتني مردتش على حد فيهم انتقلت إلى مارسيليا وتوتنهام وتطورت وسجلت أهدافا وقدمت مستوى فنيا مميزا ورديت في الملعب رغم إنهم طلعوني جاسوس".

وختم حديثه قائلا: "أنا أكتر واحد اتقطعت في مصر حتى وأنا مدرب ورغم ذلك حققت نجاحات مميزة وهنفضل نعمل شغلنا ونقول رأينا حتى لو في البيت".