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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أودي تحقق أول فوز بسيارتها الكهربائية في رالي داكار.. مزاد جديد للسيارات فى 12 يناير .. سبايكر تعود في 2022 بمحركات V8 ونظام دفع رباعي 

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

 

أودي تحقق أول فوز بسيارتها الكهربائية في رالي داكار |صور

نجح سائق فريق أودي كارلوس ساينز بطل رالي داكار ثلاث مرات في تحقيق الانتصار الأول لفريقه في المرحلة الثالثة من مراحل رالي داكار الدولي 2022 في نسخة رقم 44 والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية حالياً في مدينة حائل على مسار جديد تم تدشينه خصيصاً.

 

مزاد جديد للسيارات فى 12 يناير .. تفاصيل

أعلنت الإدارة المركزية للمبيعات التابعة لهيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية ، عن استمرار مزادات السيارات خلال شهر يناير الجاري .

 

سبايكر تعود في 2022 بمحركات V8 ونظام دفع رباعي | صور

انتشرت عدة أخبار وشائعات جديدة عن اقتراب عودة شركة صناعة السيارات الهولندية سبايكر في عام 2022 بسيارات جديدة تعتمد على محركات احتراق داخلي، بمساعدة تمويل كبير من مجموعة من المستثمرين الروس لتمكين الشركة من النهوض والمنافسة مجدداً.

 

هيونداي تطلق تجارب أداء السيارة بايون موديل 2022 الجديدة

اعلن الوكيل المحلى لعلامة هيونداي الكورية الجنوبية في مصر، تجربة قيادة جديدة للسيارة هيونداي بايون من فئة كروس أوفر CUV الجديدة كلياً موديل 2022 لأول مرة في السوق المصري.

 

الميكانيكي بيقولك..3 أعطال تتلف أجزاء داخل السيارة في فصل الشتاء

يقع كثير من مالكي السيارات في فصل الشتاء بأعطال شائعة، بسبب انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، عليك أن تجعل سيارتك جاهزة ومستعدة دائما لمواجهة أعطال الشتاء، نظرا لبرودة الطقس التي تؤثر على عوامل السيارة الحيوية والميكانيكية، وقد تتسبب مياه الأمطار في العديد من الأعطال.

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