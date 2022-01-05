حدث ليلا | الإسكان: شقق لمحدودي ومنخفضي الدخل.. الحرارة 10 درجات في القاهرة.. وفاة الفنان أحمد الحجار.. أزمة بالزمالك في عيده الـ 111

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 5 يناير 2022، عددا من الأخبار المهمة، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية...
الصحة: تسجيل 769 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 821 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة
الحكومة توافق على مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة 6 أشهر
وافقت الحكومة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب النور، بمد الفترة المخصصة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة ستة أشهر أخرى
السيسي ومحمد بن زايد يبحثان التطورات الإقليمية والدولية
بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات والرئيس عبدالفتاح السيسي
سكن لكل المصريين.. وزارة الإسكان: توفير وحدات سكنية لمحدودي ومنخفضي الدخل |تفاصيل
قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنه سوف يتم توفير وحدات سكنية لمحدود ومنخفض الدخل ....
طقس اليوم | الحرارة تنخفض لـ10 درجات في القاهرة.. والشبورة تصل إلى حد الضباب
تتكون شبورة مائية كثيفة قد تصل لحد الضباب صباحا (من 4 : 8 صباحا تقريبا ) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى .
السيطرة على حريق هائل بمخزن مراتب بكفر الزيات
شهدت قرية كفر العرب التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية منذ قليل اندلاع حريق هائل بمخزن مراتب نتيجة حدوث ماس كهربائي مفاجئ وتم الدفع ب3 سيارات مطافئ لإخماد نيران حريق هائل
أطيب قلب في الكون كله .. وفاة أحمد الحجار ونجوم الفن ينعون الراحل
نعى عدد من نجوم الفن، الفنان الكبير احمد الحجار الذى وافته المنية أمس الثلاثاء، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة. كتب الشاعر الغنائي تامر حسين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “خالص التعازي”.
ياسر رزق: مبارك لم يُجبر على التنحي..وطنطاوي طالب الحرس بنزع إبر ضرب النار|فيديو
قال الكاتب الصحفى ياسر رزق، إن الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك عقد اجتماع مع المشير طنطاوي و الفريق سامى عنان وعدد من الأجهزة ويطلب منهم حماية الشرعية.
الذكرى الـ 111 لتأسيس الزمالك .. بطولات وأمجاد على مر العصور
يحتفل عشاق نادى الزمالك اليوم بعيد ميلاد النادى رقم 111 حيث تأسس يوم 5 يناير 1911 تحت اسم نادي قصر النيل لأنه كان يشغل مكان (كازينو النهر) الحالي بالجزيرة وكان الغرض في مكانه هذا هو أن يكون مقابلا للنادي الأهلي المصري وكان جورج مرزباخ رئيس النادي ورئيس المحاكم المختلطة في مصر آنذاك
أزمة كبرى في الزمالك بقيادة أبو جبل
أكد الإعلامي كريم شحاتة أن نادي الزمالك رفض المغالاة في التجديد لمحمد أبو جبل حارس مرمى الفريق خلال الفترة المقبلة
سيد معوض يوضح أسباب إقالة جهاز البدري من المنتخب
أوضح سيد معوض، مدرب منتخب مصر السابق أسباب عدم نجاح جهاز المنتخب السابق بقيادة حسام البدرى حتى صدور قرار الإقالة. وقال معوض خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب On time" مع أحمد شوبير…
ميدو يوجه رسالة لكهربا بعد انتقاله للدوري التركي ويكشف أسباب رحيله
وجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق نصيحة إلى محمود كهربا لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بعدما بات قريبا من الانتقال إلى الدوري التركي
أسطورة الكاميرون: سأختار الزمالك لو كانت الفرصة متاحة قبل الاعتزال
أكد روجيه ميلا أسطورة الكرة الكاميرونية أنه كان سيختار اللعب لنادي الزمالك إلى كانت فرصة اللعب في الدوري المصري متاحة قبل اعتزاله.
السعودية.. وفاة الشيخ صالح اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء بعد صراع مع المرض
أفادت وسائل إعلام محلية في السعودية بوفاة الشيخ صالح اللحيدان، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة والرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى.
التحالف العربي يعلن بدء تنفيذ ضربات جوية في صنعاء
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بدء تنفيذ ضربات جوية بصنعاء استجابة لتهديد إطلاق الطائرات المسيّرة.
أول ظهور للأسير الفلسطيني أبو هواش بعد تعليق إضرابه عن الطعام.. فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد أول ظهور للأسير الفلسطيني هشام أبو هواش، وذلك بعد تعليق إضرابه عن الطعام بعد 141 يوماً.
ليبيا.. القبض على وزير الداخلية الأسبق الصديق عبدالكريم في تهم فساد
أعلن مكتب النائب العام الليبي، حبس نائب رئيس وزراء ليبيا ووزير الداخلية الأسبق، الصديق عبد الكريم كريم، على ذمة التحقيق في اتهامه بالفساد المالي.
صافرات الإنذار تدوي بقاعدة فيكتوريا عقب سقوط صواريخ قرب مطار بغداد الدولي
أفادت وسائل إعلام محلية في العراق، اليوم الأربعاء، بسقوط صواريخ قرب مطار بغداد الدولي، دون الكشف عن سقوط ضحايا أو حجم الخسائر.
استقالة حكومة كازاخستان بعد احتجاجات عنيفة
قال مكتب رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، إنه قبل استقالة الحكومة، اليوم الأربعاء، وعين عليخان سمايلوف النائب الأول لرئيس الوزراء، رئيساً للحكومة بالوكالة.
ترامب يلغي مؤتمره الصحفي بمناسبة ذكرى اقتحام الكابيتول
أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقرراً أن يعقده الخميس الموافق 6 يناير في فلوريدا بمناسبة ذكرى اقتحام حشد من أنصاره مبنى الكابيتول في واشنطن
اتهام فايزر واسترازينيكا بتمويل الإرهاب في العراق
أحيت محكمة استئناف أمريكية، دعوى قضائية ضد فايزر وأسترازينيكا وشركات أخرى بسبب مزاعم بأن عقودها مع وزارة الصحة العراقية ساعدت في تمويل الإرهاب الذي قتل أمريكيين خلال الحرب في العراق.
كوريا الشمالية تطلق صاروخاً نحو بحر اليابان
أعلن جيش كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت، صباح اليوم الأربعاء، قذيفة غير محددة باتجاه البحر الشرقي، في أول استعراض للقوة لبيونج يانج في 2022.
إسقاط تهم الاعتداء الجنسي عن حاكم نيويورك السابق
أسقط ديفيد سواريس مدعي عام نيويورك، تهم الاعتداء الجنسي ضد أندرو كومو، الحاكم السابق للولاية الأمريكية.