حدث ليلا | الإسكان: شقق لمحدودي ومنخفضي الدخل.. الحرارة 10 درجات في القاهرة.. وفاة الفنان أحمد الحجار.. أزمة بالزمالك في عيده الـ 111

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 5 يناير 2022، عددا من الأخبار المهمة، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية...

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 821 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة

وافقت الحكومة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب النور، بمد الفترة المخصصة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة ستة أشهر أخرى

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات والرئيس عبدالفتاح السيسي

قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنه سوف يتم توفير وحدات سكنية لمحدود ومنخفض الدخل ....

تتكون شبورة مائية كثيفة قد تصل لحد الضباب صباحا (من 4 : 8 صباحا تقريبا ) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى .

شهدت قرية كفر العرب التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية منذ قليل اندلاع حريق هائل بمخزن مراتب نتيجة حدوث ماس كهربائي مفاجئ وتم الدفع ب3 سيارات مطافئ لإخماد نيران حريق هائل

نعى عدد من نجوم الفن، الفنان الكبير احمد الحجار الذى وافته المنية أمس الثلاثاء، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة. كتب الشاعر الغنائي تامر حسين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “‏‏خالص التعازي”.

قال الكاتب الصحفى ياسر رزق، إن الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك عقد اجتماع مع المشير طنطاوي و الفريق سامى عنان وعدد من الأجهزة ويطلب منهم حماية الشرعية.

يحتفل عشاق نادى الزمالك اليوم بعيد ميلاد النادى رقم 111 حيث تأسس يوم 5 يناير 1911 تحت اسم نادي قصر النيل لأنه كان يشغل مكان (كازينو النهر) الحالي بالجزيرة وكان الغرض في مكانه هذا هو أن يكون مقابلا للنادي الأهلي المصري وكان جورج مرزباخ رئيس النادي ورئيس المحاكم المختلطة في مصر آنذاك

أكد الإعلامي كريم شحاتة أن نادي الزمالك رفض المغالاة في التجديد لمحمد أبو جبل حارس مرمى الفريق خلال الفترة المقبلة

أوضح سيد معوض، مدرب منتخب مصر السابق أسباب عدم نجاح جهاز المنتخب السابق بقيادة حسام البدرى حتى صدور قرار الإقالة. وقال معوض خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب On time" مع أحمد شوبير…

وجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق نصيحة إلى محمود كهربا لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بعدما بات قريبا من الانتقال إلى الدوري التركي

أكد روجيه ميلا أسطورة الكرة الكاميرونية أنه كان سيختار اللعب لنادي الزمالك إلى كانت فرصة اللعب في الدوري المصري متاحة قبل اعتزاله.

أفادت وسائل إعلام محلية في السعودية بوفاة الشيخ صالح اللحيدان، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة والرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى.

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بدء تنفيذ ضربات جوية بصنعاء استجابة لتهديد إطلاق الطائرات المسيّرة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد أول ظهور للأسير الفلسطيني هشام أبو هواش، وذلك بعد تعليق إضرابه عن الطعام بعد 141 يوماً.

أعلن مكتب النائب العام الليبي، حبس نائب رئيس وزراء ليبيا ووزير الداخلية الأسبق، الصديق عبد الكريم كريم، على ذمة التحقيق في اتهامه بالفساد المالي.

أفادت وسائل إعلام محلية في العراق، اليوم الأربعاء، بسقوط صواريخ قرب مطار بغداد الدولي، دون الكشف عن سقوط ضحايا أو حجم الخسائر.

قال مكتب رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، إنه قبل استقالة الحكومة، اليوم الأربعاء، وعين عليخان سمايلوف النائب الأول لرئيس الوزراء، رئيساً للحكومة بالوكالة.

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقرراً أن يعقده الخميس الموافق 6 يناير في فلوريدا بمناسبة ذكرى اقتحام حشد من أنصاره مبنى الكابيتول في واشنطن

أحيت محكمة استئناف أمريكية، دعوى قضائية ضد فايزر وأسترازينيكا وشركات أخرى بسبب مزاعم بأن عقودها مع وزارة الصحة العراقية ساعدت في تمويل الإرهاب الذي قتل أمريكيين خلال الحرب في العراق.

أعلن جيش كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت، صباح اليوم الأربعاء، قذيفة غير محددة باتجاه البحر الشرقي، في أول استعراض للقوة لبيونج يانج في 2022.

أسقط ديفيد سواريس مدعي عام نيويورك، تهم الاعتداء الجنسي ضد أندرو كومو، الحاكم السابق للولاية الأمريكية.