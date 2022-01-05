دماغهم ناشفة.. ميدو يوجه رسالة لكهربا بعد انتقاله للدوري التركي ويكشف أسباب رحيله

وجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق نصيحة إلى محمود كهربا لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بعدما بات قريبا من الانتقال إلى الدوري التركي.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: “اللعب في تركيا ليس أمرا سهلاً، يجب أن يجتهد ويبذل أقصى جهد له”.



وأضاف:"المسئولون في تركيا دماغهم ناشفة باللغة العامية ولا يصبرون على اللاعب الذي لا يبذل أقصى جهد له".

وتابع: "نصيحتي لكهربا اللعب في تركيا ليس سهلا، ويجب العمل بشكل أكبر يجب أن يتطور حتى يحقق النجاحات في تركيا" .



وواصل “موسيماني علاقته وصلت مع كهربا إلى حائط سد، لذلك تحدث مع مسؤولي الأهلي وقال لهم إن رحيل كهربا سيساهم في الاستقرار والتحكم بشكل أفضل في غرف الملابس، بسبب بعض المواقف التي حدثت مع موسيماني وجعلت العلاقة تصل مع المدرب إلى حائط سد، لذلك موسيماني فضل الاستفادة من كهربا برحيل اللاعب كي يستفاد اللاعب والنادي”.

أرقام كهربا مع الأهلي:

شارك كهربا مع الأهلي بمباراتين في مسابقة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، سجل خلالهما هدفا، وصنع هدفين، بينما لم يشارك الفولت في أي مباراة في مسابقة الدوري المصري حتى الآن.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ محمود عبد المنعم كهربا 800 ألف يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.