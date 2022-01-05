طلاب يعتدون على زميلهم بآلة حادة لسرقه موبايله بالغربية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من جهود للضبط الجناة من طلاب ارتكبوا واقعة التعدي علي زميلهم بواسطة سلاح أبيض "قطر " لسرقة موبايله حال خروجه من المدرسة بقرية نواح بمركز قطور .

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا يفيد بورود بلاغ من مأمور مركز طنطا بوجود بلاغ من أسرة مهند فايد الطالب في أولى ثانوي تجارى مصاب بجروح قطعية فى الوجه واليد وصلت لـ19 غرزه فى وجهه وأماكن متفرقه من جسده وتم تحرير المحضر رقم 3 أحوال لسنة 2022 م .

في المقابل ناشد ماهر فايد والد المجنى عليه بسرعة ضبط الجناة الذين قاموا بأبراح ابنه ضربا وتقطيع جسده بالة حاده وتركوه غارقا في دمائه في الشارع.

وكشف والد المجنى الى ان ابنه أصيبب ب­ـ 19 غرزة في الوجه و3 في اليد فضلا عن كدمات متفرقه في جسده مشيرا أن الواقعة تم تصويرها بكاميرات مراقبة موجوده في الشارع ورغم ذلك لم يتم القبض على الجناة.



وأعرب والد المجنى عليه عن غضبه وحزنه مما حدث لابنه من إصابات كادت تودى بحياته مطالبا بالقبض على الجناة ومحاكمتهم منعا لتكرار اعتدائهم على الغير

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.