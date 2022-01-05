وبدأت الموجة الخامسة لـ كورونا في الهند.. وزير يكشف التفاصيل

قد تكون الهند في قبضة موجة شديدة من الإصابات بفيروس كورونا في غضون أسابيع حيث ترتفع حالات متغير أوميكرون الجديد بشكل حاد، وفق ما ذكرت صحف دولية.



قال وزير الصحة في دلهي، ساتيندار جاين، اليوم الأربعاء، إن دلهي ستبلغ عن تسجيل حوالي 10000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، معلنا بدء الموجة الخامسة من الفيروس

ولفت جاين إلى أنه من المتوقع أن يرتفع معدل الإصابات الإيجابية إلى 10 في المائة في العاصمة دلهي.

وأكد أن الموجة الثالثة انطلقت في الهند، معلنا أنه "بالنسبة إلى دلهي، فهذه هي الموجة الخامسة من فيروس كورونا".

وحذر سكان دلهي من أنه على الرغم من أن أعراض متحور"أوميكرون" تبدو خفيفة، يجب الالتزام بجميع البروتوكولات المتعلقة بفيروس كورونا.

هذا وسجلت العاصمة الوطنية دلهي، أمس، 5481 حالة إصابة بفيروس كورونا وثلاث وفيات ذات صلة، حيث أعلنت الحكومة قيودا جديدة بما في ذلك حظر التجول في عطلة نهاية الأسبوع.



يقدر الخبراء أن الموجة قد تبلغ ذروتها في منتصف فبراير ، مدفوعة بشكل أساسي بالسلالة شديدة العدوى.

وقبل أيام سجلت الهند عن 33750 إصابة جديدة ، وهو جزء بسيط من العدد المسجل في الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية ، ولكن بنسبة 22٪ أكثر من الأيام السابقى وأعلى تعداد إجمالي منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وبالنظر إلى معدلات التطعيم المنخفضة وعوامل أخرى ، يخشى بعض الخبراء أن البديل الجديد قد يضرب الهند أكثر من البلدان الأخرى.

يتم تسجيل الجزء الأكبر من الطفرة في أكبر مدينتين في الهند: العاصمة دلهي ومومباي.

وقالت حكومة دلهي إن 84 بالمئة من جميع العينات التي تم اختبارها في العاصمة يومي 30 و 31 ديسمبر كانت عدوى بأوميكرون.

يمكن أن تشهد البلاد ذروتها الثالثة بحلول منتصف الشهر المقبل مع اقتراب عدد الحالات اليومية المقدر من 9 ملايين ، وفقًا لتوقعات معهد القياسات الصحية والتقييم ومقره الولايات المتحدة ، والذي يأخذ في الاعتبار الحالات التي لم يتم التحقق منها عن طريق الاختبار.

قال الدكتور لاليت كانط ، الرئيس السابق لعلم الأوبئة في المجلس الهندي للأبحاث الطبية ، لشبكة سي بي اس الأمريكية "من المتوقع أن تصل ذروة حالات الدخول اليومية إلى المستشفيات في الأسبوع الأول من شهر مارس ، حيث من المتوقع أن تكون هناك حاجة إلى حوالي 33000 سرير في المستشفيات و 7500 سرير في وحدة العناية المركزة".

وذكر الدكتور رامانان لاكسمينارايان ، مؤسس ومدير مركز ديناميات الأمراض ومقره واشنطن ، لشبكة سي بي إس نيوز: "يجب أن تكون الهند حريصة للتأكد من أن النظام الصحي لا يتم تجاوزه".

عانت الهند من عشرات الآلاف من الوفيات وحوالي 400000 إصابة جديدة يوميًا في ذروة الموجة الثانية ، وهي موجة دلتا مدفوعة بأشكال مختلفة في الصيف الماضي.

طغت تلك الموجة على نظام الرعاية الصحية في البلاد ، مع نقص شديد في أسرة المستشفيات والأدوية والأكسجين.

و عمومًا فلدى الولايات المتحدة وأوروبا معدل أعلى بكثير من التطعيمات ، بما في ذلك الحقن المعززة ، للمساعدة في تجنب أسوأ ما في هذه الموجة.

في الهند ، تم تطعيم 63٪ فقط من السكان البالغين بشكل كامل. بدأت الدولة في تلقيح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عامًا فقط اليوم الاثنين ، ولن تكون الحقن المعززة متاحة لأي شخص حتى 10 يناير .