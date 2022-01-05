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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبرزها الغدد.. خبيرة تغذية تكشف عن 3 ماكينات لحرق الدهون في الجسم

حرق الدهون
حرق الدهون

قالت دعاء سهيل خبيرة تغذية ، إن هناك 3 ماكينات يحرقون السعرات الحرارية، وقائمين على عملية التمثيل الغذائى وهم : الغدة الدرقية  ، والرحم ، والمرارة  .


وأضافت دعاء سهيل ، خلال استضافتها ببرنامج طبيب البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن الشهية المرتفعة وبطئ حركة حرق الدهون ينتج عنه تراكم للدهون داخل الجسم وزيادة الوزن  .


وأشارت دعاء سهيل ،  إلى أن الكورس العلاجى التى تقدمه لمرضى السمنة يحتوي على 34 كورس، لافتة إلى أن مريض السمنة يعاني من آلام في الظهر، والرقبة، والمفاصل، وعظام الحوض.


وتابعت دعاء سهيل ، أن كورسات التغذية تحتوي على الألياف الغذائية، وبالتالي لا تمتص ولا تذوب في الماء، مما تعمل على خسارة الوزن لأن ليس بها سعرات حرارية.

 

أخصائي تغذية حرق الدهون التمثيل الغذائي صدى البلد السعرات الحرارية زيادة الوزن

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