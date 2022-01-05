أبرزها الغدد.. خبيرة تغذية تكشف عن 3 ماكينات لحرق الدهون في الجسم

قالت دعاء سهيل خبيرة تغذية ، إن هناك 3 ماكينات يحرقون السعرات الحرارية، وقائمين على عملية التمثيل الغذائى وهم : الغدة الدرقية ، والرحم ، والمرارة .



وأضافت دعاء سهيل ، خلال استضافتها ببرنامج طبيب البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن الشهية المرتفعة وبطئ حركة حرق الدهون ينتج عنه تراكم للدهون داخل الجسم وزيادة الوزن .



وأشارت دعاء سهيل ، إلى أن الكورس العلاجى التى تقدمه لمرضى السمنة يحتوي على 34 كورس، لافتة إلى أن مريض السمنة يعاني من آلام في الظهر، والرقبة، والمفاصل، وعظام الحوض.



وتابعت دعاء سهيل ، أن كورسات التغذية تحتوي على الألياف الغذائية، وبالتالي لا تمتص ولا تذوب في الماء، مما تعمل على خسارة الوزن لأن ليس بها سعرات حرارية.