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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خوفا من أوميكرون.. هونج كونج تمنع دخول 3700 شخص على سفينة سياحية..فيديو

سفينة سياحية
سفينة سياحية

أذاعت فضائية “يورونيوز عربية”، لقطات تظهر إجبار سفينة سياحية في هونج كونج تحمل 3700 مسافر بالعودة إلى الميناء لإجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا لمسافريها بعد أن تبين أن 9 أشخاص كانوا على اتصال وثيق بتفشي متحور “أوميكرون” سريع الانتشار. 

وتعتمد هونج كونج إجراءات صارمة للتعامل مع كورونا تماما مثل البر الرئيسي للصين، بما في ذلك إغلاق الحدود جزئيا والحجر الصحي لمدة أسابيع والإغلاق المستهدف والاختبارات الجماعية.

وكانت سجلت المدينة 114 حالة إصابة بمتغير أوميكرون، وقد تمّ تحديد الغالبية العظمى من الإصابات في المطار أو خلال الحجر الصحي بالفندق لمدة 21 يوما وهو إجراء إلزامي لجميع الوافدين.

ولكن تفشيا صغيرا تم تتبعه على مستوى موظفي شركة طيران "كاثي باسيفيك" أدى إلى إجراء اختبارات جماعية وقد تمّ تتبع جهات اتصال في الأيام الأخيرة حيث توصلت جهود التعقب إلى "طيف البحار" وهي إحدى السفن السياحية، التي تقدم لسكان هونغ كونغ المحاصرين "رحلة بحرية إلى أي مكان" حيث تبحر في المياه الدولية في رحلات قصيرة.


 

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