12 يناير.. ندوة منظمة المرأة في العلوم من أجل العالم النامي (OWSD)





أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتعاون مع منظمة المرأة في العلوم من أجل العالم النامي (OWSD) بدعوتكم للحضور والمشاركة فى ورشة عمل بعنوان " المرأة المصرية بين العلم والمجتمع" يوم 12 يناير 2022 فى العاشرة صباحا فى أكاديمية البحث العلمى.

واوضحت أنه يمكن التسجيل لحضور الورشة حتى يوم 10 يناير من خلال هذا الرابط.





ويحاضر فى هذه الورشة نخبة من العالمات والباحثات وهن:

1- ا.د. ناديه زخاري، وزير البحث العلمي الأسبق ، أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية والبيولوجيا الجزيئية ، المعهد القومي للأورام ، جامعة القاهرة.

2- ا.د.وجيده أنور، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس ورئيس قسم البحوث الطبية بكلية الطب بالقوات المسلحة.

3- أ. د / مرفت فوده، رئيس الفرع القومي لمنظمة المرأة في العلوم من أجل العالم النامي

4- د. منه الصيرفي، مدرس بمركز علم الجينوم بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

5- د. مي طلبه، أستاذ مساعد علم الأدوية والسموم ، كلية الصيدلة ، جامعة عين شمس وجامعة هيرتفوردشاير ، مؤسسة الأكاديمية العالمية

واشارت إلى أنه ستناقش هذه الورشة العديد من الموضوعات ذات الصلة بدور المرأة المصرية فى مجال البحث العلمى و التنمية التكنولوجية فى علوم الهندسة والرياضيات، ودور مهارات القيادة والتواصل فى بناء العلاقات و الشبكات وتأثيرها على الحياة المهنية للمرأة فى مجال العلوم والتكنولوجيا.

