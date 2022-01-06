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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ميلانيا ترمب تعرض قبعة ولوحة ومنتجا رقميا للبيع في مزاد

ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب

تستعد السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة، ميلانيا ترمب، لطرح قبعة ولوحة فنية مائية ومنتجاً رقمياً بتكنولوجيا «إن إف تي»، للبيع في مزاد علني، وفق ما أعلن مكتبها مشيراً إلى أن العملة الرقمية «سولانا» ستكون وحدها مقبولة للمزايدة.
 

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وبحسب وكالة «الصحافة الفرنسية»، فقد أوضح موقع زوجة دونالد ترمب الإلكتروني، أن الأغراض المادية والرقمية الثلاثة ستُطرح للبيع من 11 إلى 25 يناير، عبر الإنترنت فقط، بسعر يبدأ من 250 ألف دولار، أي نحو 1416 سولانا.

ووفق بيان أصدره مكتب ميلانيا، تخلِّد هذه المجموعة ذكرى «الزيارة الرسمية الأولى التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع زوجته بريجيت، لإدارة ترمب في البيت الأبيض بواشنطن، في أبريل 2018».
 



واعتمرت ميلانيا خلال زيارة الزوجين الرئاسيين الفرنسيين لواشنطن القبعة المعروضة للبيع في المزاد، وكان قد صممها لها مصمم الأزياء الخاص بها الفرنسي الأميركي إيرفي بيار.

ويشمل المزاد إلى جانب القبعة البيضاء، لوحة مائية لميلانيا ترمب مرتدية القبعة البيضاء، رسمها الفنان الفرنسي مارك- أنطوان كولون، بالإضافة إلى منتج رقمي «إن إف تي» للوحة المائية نفسها.

وتحمل الأغراض الثلاثة توقيع ميلانيا ترمب.

والـ«إن إف تي» (تقنية الرموز غير القابلة للاستبدال) منتج رقمي قد يكون رسماً أو رسوماً متحركة أو مقطوعة موسيقية أو صورة أو فيديو. وبعدما كانت مجهولة بصورة شبه كاملة قبل عام، تشكِّل هذه التكنولوجيا محركاً رئيساً لمزادات الفن المعاصر منذ أشهر.

وأطلقت ميلانيا في منتصف ديسمبر منصتها للرموز غير القابلة للاستبدال (إن إف تي)، طرحت فيها أعمالاً رقمية عدَّة؛ من بينها لوحة مائية، رسم فيها كولون عيني ميلانيا الزرقاء.

وسيستخدم جزء من عائدات هذا المزاد لمساعدة أطفال يعيشون ضمن عائلات حاضنة.

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