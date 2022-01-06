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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فيراري SF90 سترادالي تستعرض قوتها على الطريق | فيديو

فيراري SF90 سترادالي
فيراري SF90 سترادالي تستعرض قوتها على الطريق | فيديو

تعتبر بونفيل سولت فلاتس في شمال غرب ولاية يوتا ظاهرة طبيعية فريدة من نوعها حيث تشتهر بوجود حوالي 147 مليون طن من الملح، ما يقارب من 90% منها ملح طعام، وبالنسبة لمجتمع السيارات يعد هذا مكاناً للعديد من سجلات السرعة الخارقة على سطح الأرض، وهذا ما ظهر عندما أشادت فيراري بأحدث مقطع فيديو لها يبرز إمكانيات سيارة SF90 سترادالي الشرسة.

أخذ صانع السيارات الخارقة الإيطالي طرازه الأحدث والأكبر SF90 Stradale  إلى المسطحات الملحية وصور السيارة وهي تقدم أداءاً خارقاً، استخدمت فيه فيراري نموذجاً مجهزاً بحزمة Assetto Fiorano التي تعزز "روح السباق" لدى الطراز، حيث تخفض الحزمة 66 رطلاً (30 كيلوغراماً) من وزن السيارة الفارغ بفضل النوابض المصنوعة من التيتانيوم وعجلات العادم وألياف الكربون.

في حين أن أرقام المبيعات النهائية لعام 2021 لم تصدر بعد، فإن لدى فيراري بالفعل أسباباً قوية للاحتفال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، حيث قامت شركة صناعة السيارات التي تتخذ من مارانيللو مقراً لها بتسليم 8206 سيارة على مستوى العالم، وهو ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 27% مقارنة بعام 2020 وشهدت الأميركتان زيادة بنسبة 40%، ولكن الصين وهونغ كونغ وتايوان كان لها التأثير الأكبر حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 109%.

يذكر أن سيارة SF90 Stradale تأتي بمجموعة نقل حركة هجينة تقترن بمحرك V8 بسعة 4000 سي سي مزود بشاحن توربيني مع ثلاثة محركات كهربائية لإنتاج قوة خارقة تصل الى 986 حصانًا (735 كيلووات)، وعزم أقصى للدوران يصل الى 590 رطل قدم (800 نيوتن متر)، ويمكن للسيارة الخارقة التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 60 ميلاً في الساعة (0-96 كيلومترًا في الساعة) خلال 2.5 ثانية وتصل إلى 125 ميلاً في الساعة (201 كيلومتر في الساعة) في 6.7 ثانية، ووصلت سرعتها القصوى الى 339 كيلومتر/ساعة.

 

رأينا الكثير من مقاطع الفيديو لسيارة SF90ونعلم أنها سريعة بشكل مذهل ولكن مشاهدتها وهي تنطلق حول Bonneville Salt Flats أكثر إثارة للإعجاب.

ظاهرة طبيعية SF90 سترادالي SF90 سترادالي السيارات الخارقة السيارات الإيطالي Stradale

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