حدث ليلا.. أبو العينين يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد المجيد

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

أبو العينين يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد المجيد

هنأ النائب، محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، قداسة البابا تواضروس والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

اتحاد جدة يقترب من طارق حامد بعد مباركة أحمد حجازي

أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc أن المسئولين في اتحاد جدة السعودي تواصلوا مع أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني والفريق السعودي في الأيام الماضية للاستفسار منه عن طارق حامد لاعب الزمالك وسط رغبتهم في التعاقد معه.



أول تعليق من أحمد مجاهد بعد نهاية فترة رئاسته لاتحاد الكرة

علق أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة السابقة للاتحاد المصري لكرة القدم على فترة رئاسته لاتحاد المصري لكرة القدم والتي انتهت يوم 5 يناير الجاري.



وعكة صحية خاطفة.. نقل حياة الدرديري للمستشفى

تعرضت المذيعة حياة الدرديري لوعكة صحية خاطفة خلال الساعات الماضية، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها وهي مستلقاه على ظهرها على سرير إحدى المستشفيات.



جمال علام يوضح خطة اتحاد الكرة في الفترة المقبلة

وجه جمال علام رئيس اتحاد الكرة، الشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم في قائمته .



عرب ويكلي: زيارة مرتقبة للرئيس الجزائري إلى مصر قبل القمة العربية

كشفت صحيفة "عرب ويكلي" الخليجية الناطقة بالإنجليزية عن إجراء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون زيارة إلى مصر حيث سيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع العام الجاري.



كارتيرون يعود إلى القاهرة.. ويقود مران الزمالك اليوم

عاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة مساء الأربعاء قادما من الإمارات، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها في ظل توقف الدوري الممتاز.



هيثم عرابي عن انتقال بن شرقي للأهلي: هو يعني اتولد زملكاوي

أكد هيثم عرابي، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، إن من حق الأهلي التعاقد مع أي لاعب ينتهي عقده مع ناديه، مشيرا إلى أن هذة منافسة ومن حق كل نادي تدعيم فريقه.



قبل وفاتها .. مها أبو عوف تكشف لغز مقتل زوجها عمر خورشيد

كشفت الفنانة الراحلة مها أبو عوف في لقاء تلفزيوني سابق مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة عن لغز مقتل زوجها الراحل عمر خورشيد،.

سبب وفاة مها أبو عوف و تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.. خاص

كشف دكتور أشرف زكي؛ نقيب المهن التمثيلية لصدى البلد سبب وفاة الفنانة مها ابو عوف وتفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها .