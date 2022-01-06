هاني ضاحي يعلن ترشحه نقيبا لـ المهندسين لدورة جديدة

أعلن هاني ضاحي نقيب المهندسين، ترشحه لدورة جديدة لرئاسة النقابة العامة للمهندسين.

وقال هاني ضاحي، خلال مؤتمر صحفي، منعقد اليوم، الخميس،: “الإجابة كانت محيراني من 4 شهور.. زملائي وشباب وشيوخ المهنة، تواصلوا معايا وتجمع شباب المهندسين الحكوميين قعدوا معايا، وخلال هذا التجمع، كان في رغبة ملحة منهم إننا نكمل اللي بدأناه واللي فات مننا في فترة كورونا”.

وتابع نقيب المهندسين، قائلا:"شرف لي أكون حاسس ان في رغبة وسط المهندسين والتخصصات بترشحي خلال 4 شهور، لتعويض ما ضاع منا، وتقديرات مني لهم، زملائي وأستاذتي قررت الترشح"