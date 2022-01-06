منحنى الموت.. اجراءات عاجلة لمنع الحوادث المروعة على الدائري الأوسطي| تعرف عليها

بدأت الجهات المختصة، في تنفيذ توجيهات النيابة العامة، بفحص الطريق الدائري الاوسطي، بعد تكرار حوادث التصادم، خاصة سيارات النقل والميكروباص، لبيان مدى وجود مشكلة في المنحنى أعلى نفق الاوتوستراد، ومدى تسببه في كثرة حوادث التصادم.

أصل الحكاية انقلاب سيارة بمقطورة

الأربعاء 5 يناير 2022، حادث جديد ضمن سجلات الطريق المميت، المشهد ظهر طبيعيا في البداية، حتى خرجت من داخل النفق سيارة نقل تجر مقطورة محملة بالطوب السن، وبعد أقل من 150 مترا، انقلبت السيارة على يسار الطريق وسقطت حمولتها، ووصلت أجهزة المحافظة وقيادات المرور لرفع آثار الحادث.

لم يمض على حادث النقل دقائق، حتى قطع صوت اللودر الذي يرفع حطام الحادث، أصوات ارتطام سيارات ببعضها البعض أمام النفق أسفل طريق الأوتوستراد، وما هي إلا دقائق مرت وأشتعلت النيران فجأة وتصاعدت الأدخنة.

هرع الجميع إلى مكان الحادث، الذي ترى منه سيارات ملاكي وميكروباص ابتلعتها سيارة نقل تجر مقطورة وسط النيران، وسرعان ما حاول المتواجدين إنقاذ ركاب السيارات وإخراجهم، وارتفع صراخ السيدات في الحادث قطعه صوت اللودر، الذي وصل في محاولة لرفع حطام السيارة النقل وإبعادها عن السيارات الأخرى.

وعلى الفور انتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور، والحماية المدنية، لمعرفة سبب الحادث، ووصلت سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مسرح الحادث، وتوقف الطريق الدائري الأوسطي "حدادا" على ضحايا جدد، ونقلت الإسعاف جثة شخص إلى المشرحة، ومن بعده 8 مصابين إلى المستشفيات، وتم السيطرة على حريق السيارات ورفع الحطام.

النيابة تطالب بمعاينة الطريق وإصلاحه

ناشدت النيابة العامة، المختصين، بالانتقال لمعاينة المنطقة التي شهدت الحادث المروري الكبير، الذي وقع أمس الأربعاء على الطريق الدائري الأوسطي، لبيان حقيقة سبب تكرار وقوع الحوادث المرورية به، وإصلاح ما فيه من عيب إن وُجد؛ حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

وأشارت النيابة العامة في بيان لها، إلى أنها أُخطرت ظهيرةَ أمس، بقوع حادث مروري بالطريق الأوسطي اتجاه الجيزة - بدائرة حلوان- باصطدام سيارة نقل تجرّ مقطورة بـ13 سيارة كانت متوقفة في الطريق لإزالة آثار حادث سابق به.

وأضافت أن السيارة المتسببة في الحادث، اندفعت بسرعة، وفوجئت بتوقف السيارات عند أحد المنحنيات، فاختلت عجلة القيادة من سائقها واصطدمت بالسيارات المتوقفة، ما أسفر عن اشتعال ثماني سيارات منها - اشتعل بعضها كليًّا وبعضها جزئيًّا - ووفاة شخص وإصابة 8 آخرين، وتم التحفظ على قائد السيارة النقل المتسببة في الحادث، ونقل المصابين للمستشفيات لعلاجهم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وانتقلت النيابة، إلى موقع الحادث لمعاينته، وللمستشفيات لمناظرة جثمان المتوفى وسؤال المصابين واستجواب المتهم المتحفظ عليه، وقررت النيابة العامة ندب الإدارة العامة للأدلة الجنائية والمهندسين الفنيين لمعاينة مسرح الحادث والسيارات المشتعلة به بيانًا لسبب اندلاع الحريق بها، وحصر تلفياتها وبيانها، وعرض المتهم المتسبب في الحادث على مصلحة الطب الشرعي، لأخذ عينة منه بيانًا لمدى تعاطيه موادَّ مخدرة من عدمه، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وأشارت النيابة العامة، إلى تكرار وقوع الحوادث المرورية بمحل الواقعة، من سابق تلقيها إخطارات بها نتيجةَ حجبِ زاوية الرؤية في المنحنى الذي وقع عنده الحادث، ولذلك تناشد النيابة العامة المختصين بالانتقال لمعاينة هذا الموقع وبيان حقيقة سبب تكرار وقوع الحوادث المرورية به، وإصلاح ما فيه من عيب إن وُجد؛ حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

وتؤكد النيابة العامة، استقصاءَها في تحقيقاتها الخطأ الذي قد ينسب إلى المتهم من تجاوزه السرعة المقررة قانونًا حالَ سيره بهذا المنحنى، ومدى تأثير ما أُشير إليه من حجب الرؤية على المتهم أثناء قيادته لبيان مسئوليته الجنائية عن الحادث.

لجنة هندسية لدراسة عيوب الدائري الأوسطي بـ حلوان

كشفت مصادر رفيعة المستوى، عن تشكيل لجنة هندسية من محافظة القاهرة وكلية الهندسة والإدارة العامة للمرور، خلال 48 ساعة لدراسة الطريق الدائري الأوسطي بحلوان.

وأفادت المصادر في تصريحات لـ "صدى البلد"، بأنه عقب تصادم 10 سيارات على الطريق الدائري الأوسطي بحلوان، تم التنسيق من أجل تشكيل لجنة هندسية لدراسة الطريق، وستبدأ اللجنة أعمالها الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم تجهيز الطريق الدائري الأوسطي بشكل هندسي عقب انتهاء أعمال اللجنة، وذلك لتجنب الحوادث التي يشهدها الطريق.

طلب إحاطة بالبرلمان بسبب تكرار الحادث

قال النائب عبد النعيم حامد عضو مجلس النواب، إنه تم تقديم بيان عاجل لرئيس المجلس، للمطالبة بحضور رئيس مجلس الوزراء أو وزير النقل والمواصلات، بسبب تعدد الحوادث على الطريق الدائري الأوسطي.

النائب عبد النعيم حامد

وأضاف، أنّ هذا الطريق وتحديدًا أسفل طريق الأوتوستراد، يشهد حادثة أو اثنتين بشكل يومي، موضحا أنّ الحادث الذي وقع صباح أمس، هو تكرار لحوادث مشابهة وقعت في هذه المنطقة، التي تشهد حادثة على الأقل كل شهر يكون أطرافها أكثر من عشر سيارات.

وشدّد على ضرورة نشر إشارات أو بوابات أو أكمنة ثابتة للإدارة العامة للمرور، مؤكّدًا أن إنشاء الحواجز المرورية يمثل أولوية قصوى لمواجهة زيادة عدد الحوادث.