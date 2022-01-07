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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تمنع نقل أو ندب العاملين بالجهاز المخزني بالمدارس الصناعية بدون إذن

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لمديري عموم التعليم الفني بمديريات التربية والتعليم الموجودة على مستوى الجمهورية.

جيث شددت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي للمديريات ، على عدم نقل أو ندب أي من العاملين بالجهاز المخزني بمدارس التعليم الفني الصناعي إلا بعد وافقة التوجيه العام للشئون المالية والمخزنية بالمديرية أو الاستبعاد الصادر من الشئون القانونية .

وقالت وزارة التربية والتعليم ، أن الالتزام بهذه التعليمات أمرا ضروريا حرصا على حسن الاداء وضمان انتظام اداء اعمال الشئون المالية والمخزنية بالمدارس وعدم اشراكهم في أي أعمال لا تخص الشئون المالية والمخزنية بالمدرس وعدم اشراكهم في أي أعمال لا تخص الشئون المالية والمخزنية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على أن العاملين بالجهاز المخزني هم من الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية 3 سنوات ولهم خبرة في الاعمال المخزنية منذ تعيينهم أو الحاصلين على دبلوم الدراسات التكميلية شعبة امناء مخازن ولا يجوز نقلهم لوظائف اخرى بعيدا عن طبيعة المؤهل الدراسي وتخصصهم الأصلي.

تعليمات طارئة لـ المدارس الفنية

وكان قد علن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، بدء امتحانات النقل  العملية والنظرية لطلاب التعليم الفني، والتقييمات الخاصة بطلبة المدارس التي تطبق بها منهجية الجدارات المهنية للفصل الدراسي الأول لطلاب التعليم الفني  (صناعي - زراعي - فندقي - تجاري - تعليم مزدوج).

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني أنه لذلك أصدر تعليمات رسمية لـ مدارس التعليم الفني، للتشديد على إرجاء إقامة أي برامج تدريبية أو فعاليات تقتضي حضور الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أثناء فترة امتحانات النقل العملية والنظرية خلال شهر يناير 2022 وحتى نهاية الامتحانات، على أن يتم استئناف هذه التدريبات بعد الانتهاء من أعمال الامتحانات.

تعليمات عاجلة لمدارس التعليم الفني

  

إتاحة التقدم لـ وظيفة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني

على جانب آخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة التقدم لـ وظيفة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن مهام وظيفة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، تتمثل في:

  • الإشراف على التحديث المستمر للمعدات والأجهزة المستخدمة فى التعليم الفني.
  • التنسيق مع المديريات التعليمية فى تشخيص وتحديد وإصلاح الأعمال بالأجهزة والمعدات ومتابعة أعمال الصيانة.
  • وضع وتعديل أدلة التدريس لمعلمى المعامل والورش من خلال المشاركة مع المديريات ومركز تطوير المناهج ومستشاري المواد الدراسية.
  • الإشراف على إنتاج المواد التعليمية والوسائل الإيضاحية والأفلام التعليمية التي تهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للمعدات والأجهزة.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باب التقدم إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لـ وزارة التربية والتعليم على الإنترنت من خلال الضغط على:

http://tawzef.emis.gov.eg/

 وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن لمن يهمه الأمر التقدم لـ وظيفة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، خلال الفترة من 26 ديسمبر الجاري حتى 26 يناير المقبل.

 وتتمثل خطوات التقديم لـ وظيفة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني في:

  • إدخال الرقم القومي.
  • إدخال تاريخ الميلاد.
  • تحديد محافظة الميلاد.
  • تحديد النوع.
  • الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

جدير بالذكر أن إجمالي مدارس التعليم الفني في مصر وصل إلى 2881 مدرسة، تضم 52983 فصلا، ويدرس بها 2190721 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية. 

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني نقل أو ندب

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التعليم تمنع نقل أو ندب العاملين بالجهاز المخزني بالمدارس الصناعية بدون إذن

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