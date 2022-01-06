بعثة كازاخستان بالأمم المتحدة: لا توجد احتجاجات تبرر الهجمات وقتل ضباط الشرطة

كشف مصدر في الأمم المتحدة عن أن رئيس مجلس الأمن الدولي أرسل مذكرة إعلامية من البعثة الدائمة لكازاخستان لدى الأمم المتحدة حول الوضع في الدولة الواقعة بآسيا الوسطى.

وقال المصدر في تصريحات لوكالة سبوتنيك إن “رئيس مجلس الأمن أرسل مذكرة إعلامية إلى الدول الأعضاء في المجلس من المندوب الدائم لكازاخستان لدى الأمم المتحدة حول الوضع الجاري في البلاد والإجراءات التي اتخذتها السلطات لتحقيق الاستقرار فيه”.

وشددت الوثيقة على أن أي احتجاجات أو مظاهرات لا يمكن أن تبرر هجمات وقتل ضباط إنفاذ القانون.

وجاء في مذكرة البعثة الدائمة لكازاخستان لدى الأمم المتحدة أن "الهجمات على المباني الحكومية والمطارات والبنية التحتية الحيوية ومخازن الأسلحة تشير إلى الطبيعة المخطط لها لأفعال المتآمرين".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصلت فيه الاحتجاجات يوم الخميس في مدينتي ألماتي وأكتاو الكازاخستانية.

وبحسب وسائل إعلام محلية ، سُمع دوي أعيرة نارية وانفجارات في الماتي.

وقالت قناة خبر 24 الرسمية إن 13 ضابطا على الأقل قتلوا وأصيب 353 آخرون في الفوضى، وقطع رأس اثنين من القتلى.

وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في كازاخستان في الأيام الأولى من عام 2022. عارض سكان Zhanaozen و Aktau زيادة مضاعفة في أسعار غاز البترول المسال، ثم امتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة والنهب والتخريب.

أعلن الرئيس قاسم جومارت توكاييف حالة الطوارئ حتى 19 يناير.

ودعا قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي للمساعدة في السيطرة على الوضع.

وفي الوقت الحاضر، وصلت وحدات حفظ السلام من روسيا وبيلاروسيا إلى كازاخستان لحماية مرافق البنية التحتية الاستراتيجية ، بما في ذلك قاعدة بايكونور الفضائية. وفقًا للأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ، فإن قوة حفظ السلام تتكون من 2500 جندي على الأرض وقد يزيد هذا العدد إذا لزم الأمر.

وذكرت الأمانة العامة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي يوم الأربعاء أن النداء الذي ورد من كازاخستان جاء فيه أن الوضع في البلاد يعتبر غزوًا لعصابات مدربة من الخارج.