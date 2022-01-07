عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خبير عقاري: العاصمة الإدارية ستشهد طفرة في الإقبال على الشراء خلال 2022

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة

توقع المهندس عمرو عثمان، الخبير العقاري، أن يشهد القطاع العقاري المصري طفرة كبيرة في معدلات النمو، مؤكدا أن العام الجديد سيكون بمثابة مرحلة لجني ثمار المشروعات العقارية التي تم طرحها خلال عام2021.

 

وأكد الخبير العقاري، أن العاصمة الإدارية الجديدة كانت السبب الحقيقي خلال الفترة الأخيرة في عودة الروح من جديد للقطاع العقاري والدليل الكم الهائل من المشروعات الموجودة في السوق حاليا.

 

وأردف عثمان، قائلا: قطاع العقارات في مصر يعتبر أهم القطاعات الاقتصادية في مصر حالياً، معتبراً أن قطاع التشييد والبناء في مصر حالياً يمر بمرحلة استثنائية بمعدلات كبيرة في تنفيذ مشروعات قومية وسكنية استطاعت أن تنهض بمعدلات التنمية العمرانية في مصر سواء في المدن الجديدة والصعيد وباقي المحافظات.

 

وتابع الخبير العقاري، أن قطاع العقارات في مصر يشهد حالة مختلفة والأقبال من قبل المستثمرين علي تنفيذ المشروعات العقارية أصبح كبيرا مما جعل قطاع العقارات خلال آخر 3 سنوات هو القطاع الذي يقوم التنمية الاقتصادية في مصر .

 

واختتم عثمان: من المتوقع ارتفاع معدلات الطلب والشراء علي الوحدات السكنية بالمشروعات العقارية داخل العاصمة الإدارية الجديدة تزامنا مع انتقال الوزرات والموظفين، فضلا عن أن الطلب لايزال قويا في مدن القاهره الجديدة.

عقار العاصمة الادارية العاصمة الإدارية الجديدة مشروعات قومية القاهرة الجديدة

ترشيحاتنا

لطفك يا رب .. رانيا محمود ياسين تعلق على زيادة إصابات كورونا

البيت الأبيض يكشف أسباب زيادة الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا

سيتحدد مصيره وفق خطته .. محمد بركات يكشف الموقف النهائي لـ فينجادا

الفن جزء من المجتمع .. هاني رمزي : مصر تبنى من جديد في عهد الرئيس السيسي .. فيديو

حقيقة فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

ثويتس.. كتلة جليدية تهدد قارات العالم بالغرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل وفاتها .. مها أبو عوف تكشف لغز مقتل زوجها عمر خورشيد

سبب وفاة مها أبو عوف و تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.. خاص

قصة فيلا مها أبو عوف المسكونة.. عاشت 45 سنة مع عفريت يهودي|صور

بعد مفاجأة "كمونة".. صن داونز يحسم الجدل بشأن رحيل موسيماني عن الأهلي|فيديو

المتر بـ 9 آلاف جنيه.. تفاصيل تعويضات سكان الحي السادس بمدينة نصر

بعد نقل حياة الدرديري للمستشفى .. توفيق عكاشة : زوجتي معرضة للشلل

في التعديل الجديد .. 3 حالات للتسجيل بالشهر العقاري دون تسلسل للملكية

رغم استقرار الأحوال الجوية.. لماذا تحذر البيئة من خروج الأطفال إلى الشوارع؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم استقرار الأحوال الجوية.. لماذا تحذر البيئة من خروج الأطفال إلى الشوارع؟

بعد حفلي عيد ميلاد إلهام شاهين وليلى علوي.. كورونا يحاصر الوسط الفني

سينما تجارية لا تعبر عن المجتمع.. لماذا قرر المخرج داوود عبدالسيد الهروب إلى الكيت كات؟

منحنى الموت.. اجراءات عاجلة لمنع الحوادث المروعة على الدائري الأوسطي| تعرف عليها

فيديو

فيديو جراف.. مسالمة وليست مستسلمة .. ماذا قال الرئيس في حفل عيد الميلاد المجيد

فيديوجراف.. شبح مها أبو عوف وعفريت أمير كرارة .. كيف ظهرت الأشباح للفنانين

الأتوبيس الترددي كل ما تريد معرفته عنه .. ومصير ٣٣ ألف سائق ميكروباص

حكم تهنئة غير المسلمين .. المؤسسات الدينية تحسم الجدل

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ