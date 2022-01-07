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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 فوائد صحية لتناول الفجل الأبيض لصحتك

الفجل
الفجل

فوائد عديدة لتناول الفجل الأبيض لصحتك  ويساعد  تناوله فى تعزيز صحة قلبك ، ومنع العيوب الخلقية ، وتحسين الهضم ، وتعزيز وظيفة الجهاز المناعي. إليك الفوائد  الصحية لتناول الفجل الأبيض لصحتك


1. يمكن أن تعزز صحة القلب


وفقا لموقع هيلث يعتبر الفجل الأبيض مصادر رائعة للبوتاسيوم ، وهو معدن وجد أن له فوائد عظيمة للقلب. إن تناول كمية كافية من البوتاسيوم مهم أيضًا للوقاية من السكتة الدماغية وأمراض القلب التاجية .

تظهر الدراسات أيضًا أن زيادة تناول البوتاسيوم يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 17٪ وتزيد من متوسط ​​العمر المتوقع بما يزيد عن 5 سنوات.

2 - ارتفاع ضغط الدم 

الفجل الأبيض غني بالبوتاسيوم  الذى يحارب ارتفاع ضغط الدم  فإن تناوله يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات ضغط الدم - وفي النهاية تجنب الإصابة بأمراض القلب.

يمكن أن تساعد الألياف القابلة للذوبان في الجزر الأبيض في مكافحة أمراض القلب حيث يمكنها خفض مستويات الكوليسترول الضار.

 

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3. منع العيوب الخلقية
 

 مصادر جيد لحمض الفوليك أيضًا ، وهو عنصر غذائي مهم يساعد على منع العيوب الخلقية عند الأطفال حديثي الولادة.

تظهر بعض الدراسات أن حمض الفوليك (أو حمض الفوليك) يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بعيوب خلقية في النخاع الشوكي والدماغ بنسبة تصل إلى 70٪ 


3. يمكن أن يعزز الهضم


وجود الألياف القابلة للذوبان في الفجل  الأبيض تساعد على التخلص  من مشاكل الهضم. تساعد الألياف القابلة للذوبان في تقليل مخاطر الإمساك لأنها تحتفظ بالماء وتتحول إلى مادة هلامية أثناء الهضم 

4. يمكن أن تحسن المناعة


الفجل  الأبيض غني بفيتامين C ، وهو عنصر غذائي يساعد على تعزيز المناعة . تشير الدراسات إلى أن فيتامين سي يقوي جهاز المناعة - فقد ارتبط نقصه بضعف المناعة. فيتامين ج مهم أيضًا في تكوين الكولاجين ، وبالتالي فهو عنصر غذائي حيوي لصحة الجلد والشعر والأظافر.

الفجل الأبيض ضغط الدم القلب الهضم المناعة تحسن المناعة

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