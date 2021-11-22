منها الفجل.. وصفات طبيعية للتخلص من دهون الفخذين





قدم الدكتور خالد يوسف ، خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الرسميةعلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،وصفات طبيعية للتخلص مندهون الفخذين.





وصفات للتخلص من دهون الفخذين ما يلي :-

- عصير الأناناس والكيوي: شرب كوبين من العصير مرتين يومياً، حيث يساعد بدوره على إذابة الدهون المتراكمة في الفخذين.





- الفجل: غلي حبة من الليمون المقطعة، وأربعة أكواب من الماء، وحبتين من الفجل المقشر والمقطع، وحبتين من الإجاص المقطع، وتفاحةمقطعة، ثمّ شرب كوب بارد من الخليط ثلاث مرات قبل الوجبات الرئيسية.

- مبشور قشر البرتقال: وضع ملعقة صغيرة من برش البرتقال على طبق السلطة.





- قشر الليمون: وضع حفنة من قشر الليمون، وثمانية أكواب من الماء في قدر على النار وتركه حتى يغلي، ثمّ رفعه عن النار وإزالة القشر، ثمّإضافة كوبين من عصير الليمون والخلط، ثمّ شرب الخليط أربع مرات يومياً على الأقل.





-القرفة والزنجبيل: وضع ملعقتين صغيرتين من كلّ من: القرفة، والزنجبيل في كوب ماء والخلط ثمّ شرب الخليط مرة يومياً.





- الثوم والبقدونس: وضع ثلاثين فصاً من الثوم وستة أكواب من الماء، وأربع حبات من الليمون المقطع في إناء على النار والتحريك، ثمّ رفعالخليط عن النار وإضافة ثلاث حزم من البقدونس المفروم إليه والتحريك مرة أخرى، ثمّ تصفية الخليط وشربه مرة يومياً على الريق.