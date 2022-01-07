كارتيرون يتحدى أمير مرتضى ويصر على التجديد لحازم إمام

أكد الاعلامي محمد شبانة أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك رفض التجديد لحازم إمام لاعب الفريق والذي ينتهي عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري".

وأضاف ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc "قوبل قرار أمير مرتضى بالرفض من جانب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والذي أوصى بضرورة التجديد لحازم إمام وطلب بحسم الأمر في أسرع وقت لحاجته إلى اللاعب".

وتابع: "أمير مرتضى يرى بأن اللاعب أصبح غير مفيد للفريق والأفضل التعاقد مع ظهير أيمن جديد في الموسم المقبل لكن رأي كارتيرون مخالف تمامًا".

الزمالك يصرف المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق



كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ، أن مجلس إدارة النادي سوف يقوم بصرف جزء من مستحقات لاعبي الفريق الكروي المتاخرة، خلال الساعات القليلة المقبلة .

وأشار المصدر أن المجلس الأبيض وعد اللاعبين بصرف جزء من المستحقات المتأخرة ، و عن حقيقة ارسال أشرف بن شرقى نجم الزمالك انذار للنادي بسبب تأخر حصول اللاعب على مستحقاته هذا الموسم،أو فسخ التعاقد من طرف واحد.

أكد المصدر أن من الطبيعي أن يقوم أي لاعب قد تأخرت مستحقاته بإرسال انذار لناديه لحفظ حقوقه ، وان المشرف العام علي الكرة يقوم بمتابعة الملف الخاص بالفريق الكروي ، وسوف يعقد جلسه مع بن شرقي لحسم أمر ملف تجديده .

وينتهى عقد بن شرقى مع الزمالك بنهاية الموسم وبالتالى يحق له التوقيع لأى نادٍ اخر .

وتلقي بن شرقي عدة عروض من أندية خليجية وعلى رأسها الدحيل القطرى والذى يكثف مفاوضاته حاليا مع اللاعب تمهيدا للحصول على خدماته.

وينتظر مسئولو النادي الأهلى موقف أشرف بن شرقى مع الزمالك وكذلك عدد من اللاعبين، الذين تنتهى عقودهم مع أنديتهم بنهاية الموسم الجارى وهو ما أكده أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلى مؤخرا.