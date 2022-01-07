التنمية المحلية تنتصر للمرأة المصرية..227 وحدة تكافؤ فرص بالمحافظات لتعزيز أهداف التنمية المستدامة .. 25% نسبة تمثيل المرأة فى المجالس بقانون المحليات الجديد

وزير التنمية المحلية :

- تنظيم برنامج لرفع قدرات رائدات العمل التنفيذي بالمحليات خلال يناير ٢٠٢٢

-تنظيم 14611 ورشة تدريبية استفاد منها 16677 مرأة في مجالات مختلفة

-استراتيجية عمل وحدة تكافؤ الفرص تستهدف توعية المرأة العاملة بالإدارة المحلية بحقوقها

حرصت وزارة التنمية المحلية على تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً فى جميع المحافظات بإنشاء 227 وحدة تكافؤ فرص على مستوى جميع المحافظات.

يأتي ذلك استكمالاً لنهج الإرادة السياسية بالاهتمام بقضايا المرأة المصرية ودعمها و منحها الفرصة التى تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من أجل مستقبل ورفعة وطنها وانطلاقاً لتطبيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.



وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة اتخذت خطوات هامة للمرأة المصرية في جميع المحافظات وفتحت للمرأة آفاقاً جديدة لها ساهمت فى مشاركة واسعة النطاق في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وذلك إيمانا بأهمية الدور الكبير الذي تلعبه المرأة في تنمية مجتمعها وأسرتها بكافة المحافظات بدعمها خطط الدولة في مجال الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المنشودة.



وأوضح اللواء محمود شعراوى ان استراتيجية عمل وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة تستهدف توعية المرأة العاملة بالإدارة المحلية بكافة حقوقها وأهمية مشاركتها في عملية التنمية وتوعية العاملين والعاملات في المجالات السياسية والاقتصادية الاجتماعية وأهم القضايا المجتمعية التى تخص المرأة وبناء قدرات العاملين والعاملات بالإدارة المحلية لتحسين الأداء وتأهيل القيادات النسائية سعياً لزيادة نسبة تمثيل المرأة فى المناصب القيادية التنفيذية بالمحليات والمساواة بين الجنسين ووضع الإستراتيجيات والخطط التنموية التى تراعى منظور النوع الاجتماعي وتوثيق البيانات والمعلومات والدراسات والبحوث، التي تعكس واقع المرأة العاملة بالوزارة ووحدات الإدارة المحلية وتحديد احتياجاتها ونشر ثقافة العمل الحر والمشروعات الصغيرة وتمكين رؤساء وحدات تكافؤ الفرص من العمل على إدماج قضايا المرأة فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة بالمحافظات.



وكشف اللواء محمود شعراوى أن نسبة القيادات النسائية بديوان عام الوزارة بلغت 45% ونسبة القيادات النسائية بالإدارة المحلية 24%، وأصبحت حاليًا تتدرج في مناصب المحافظ ونائب المحافظ ورئيس حي ومدينة إلى رئيس وحدة محلية، موضحًا أن نسبة تمثيل المرأة فى المجالس المحلية فى قانون المحليات الجديد بعد إجراءات الانتخابات ستكون حوالي 25%، هذا بخلاف اهتمام الوزارة بخلق فرص عمل للسيدات بالقرى والمدن خاصة المرأة المعيلة لتحسين مستوى معيشة الأسر وتوفير التمويل اللازم لهم من خلال صندوق التنمية المحلية لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.



وأكد اللواء محمود شعراوى انه فيما يخص تمكين المرأة ووضعها فى مراكز إتخاذ وصنع القرار ،فإنه سيتم تنفيذ برنامج " رائدات العمل التنفيذى بالمحليات " و يختص البرنامج ببناء قدرات العاملات بدواوين عموم المحافظات لتأهيلهن لشغل مناصب قيادية بالإدارة المحلية ، ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات المرأة سعيًا لزيادة حصة تمثيلها في المناصب القيادية بالمحليات ، مع تنمية مهاراتهن لجعلهن رائدات بالعمل المجتمعى.



وأشار اللواء محمود شعراوى ان الوزارة تعمل على قدم وساق لتحقيق التمكين الإقتصادى للمرأة من خلال وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة بالتنسيق مع وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات والتي قامت بتنفيذ العديد من المبادرات عامة من بينها مبادرة "إنتى منتجة" والتي تهدف إلى رفع مستوى معيشة السيدات وخاصة المعيلات عن طريق التدريب على الحرف اليدوية المرتبطة بالخامات البيئية بالمحافظة ومساعدتهن فى الحصول على قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات صغيرة ، كما قامت بتنفيذ عدة ندوات فى نطاق المبادرة تحت مسمى ( كيف تبدأ مشروعك ــ إبدئى وكبرى مشروعك ــ مشروعك ناجح ــ أعرف قدراتك ) وذلك وذلك لنشر ثقافة العمل الحر والتعريف بالمشروعات الصغيرة وطرق الحصول على قروض ميسرة بالتنسيق مع صندوق التنمية المحلية و" مشروعك ".



ولفت وزير التنمية المحلية إلي أنه تم تنظيم 14611 ورشة تدريبية استفاد منها 16677 مرأة في مجالات مختلفة منها(السجاد – المشغولات – الملابس – الخياطة – تدبير منزلي) ،ومساعدة 5611 حالة فى الحصول على القروض وتسليم 887 مشروع على مستوى المحافظات بالتعاون مع منظمات العمل المدنى، لافتاً الى أنه يتم تسويق المنتجات المتميزة من خلال منصة أيادى مصر ، كما تم إقامة 159 معرضا لتسويق منتجات السيدات فى عدة محافظات من بينها معرض دائم بالأقصر وآخرها معرض المشغولات اليدوية بمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية ، ومعرض بالنادى الإجتماعى بمحافظة قنا ، كما تم تدريب 154 سيدة من متحدى الإعاقة على أساسيات القص والحياكة مع منحهن شهادة خبرة وماكينات خياطة بخصم 50% .



واستكمل الوزير حديثه عن انجازات وحدات تكافؤ الفرص وشئون المرأة بالوزارة والمحافظات ، ففي مجال التمكين السياسي تم تنظيم 257 ندوة فى نطاق التوعية بالتعديلات الدستورية وحقوق المرأة فى قانون الخدمة المدنية لرفع الوعى بدور المجالس الشعبية المحلية وأهمية مشاركة المرأة فى الحياة السياسية ، كما تم تنظيم 181 ندوة عن ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد .

وفى مجال الحماية ومناهضة العنف ضد المرأة أشار اللواء محمود شعراوى الى انه تم إطلاق مبادرة " معاً ضد العنف " من ديوان عام وزارة التنمية المحلية وبكافة المحافظات على التوازى، و تهدف إلى التصدى لكافة أشكال العنف الأسرى والمجتمعى ضد المرأة وخاصة ذوى الإعاقة ، حيث بلغ إجمالى عدد الندوات حوالى 1699 ندوة لعدد94366 مستفيدة على مستوى المحافظات .

وأوضح الوزير أن إهتمام الوزارة بالمرأة العاملة بالمحليات ظهر جليا فى اطلاق مبادرة "يوم فى قرية" و تهدف إلى التعريف بوحدات تكافؤ الفرص على مستوى المراكز والقرى والخدمات التى تقدمها الوحدات للسيدات العاملات ، وحصر مشكلات المرأة العاملة على مستوى الدواوين والعمل على حلها ، وبناء قدراتها حيث تم محو الامية الرقمية لـ838 سيدة عاملة بالمحليات ، مشيرا الى التنسيق أيضا مع مديريات الصحة بشأن تفعيل الحملات القومية ( فيرس سى ــ حملة 100مليون صحة ــ حملة صحة المرأة ـــ التوعية بفيروس كورونا) بدواوين عموم المحافظات .

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات شاركت فى جلسات الحوار المجتمعى لمبادرة "حياة كريمة" لرصد إحتياجات القرى المنفذ فيها المبادرة ، وايضا "مبادرة مصرية بلا أمية " و التى تهدف الى القضاء على الأمية ومنع التسرب من التعليم وتم محو أمية 18785 سيدة فى نطاق هذه المبادرة مشيرا إلى أهمية الدور الذى قامت به الوحدات فى تنظيم ندوات توعية عن أهمية التطعيم ضد فيروس كورونا ، وكيفية التسجيل لأخذ اللقاح مما ساعد فى تقليل إعداد المصابين بالفيروس و زيادة أعداد متلقى اللقاح.