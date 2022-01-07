خطيب الأوقاف: العمل ميراث النبوة .. وعبادة المُعلم تكون في فصله

قال الدكتور محمد عزت محمد، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خطيب الجمعة ووكيل وزارة الأوقاف، إن العمل ميراث من مواريث النبوة، موضحاً أن الأنبياء كانوا يعملون ويأكلون من عمل أيديهم.

العمل ميراث النبوة

ولفت “عزت” أثناء خطبته لصلاة الجمعة “العمل شرف” بمسجد الأربعين قرية سلكا محافظة الدقهلية، إلى أن آدم عليه السلام كان يعمل بالزراعة، ونوح عليه السلام كان نجاراً، وإدريس عليه السلام كان خياطاً، وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بالتجارة، مشدداً :" فمن كان له اقتداء بأنبياء الله فليعمل وليجتهد".

وأكد وكيل وزارة الأوقاف على أن الأنبياء مع كمال معرفتهم بالله ولجوئهم على الله كان يعملون، وأنه على كمال من العمل تتحرك به الهمم، مختتماً بأن عبادة العامل في ورشته ومصنعه، وعبادة المعلم في مدرسته وفصله، وعبادة الطبيب في مستشفاه، وعبادة الجندي في دفاعه عن وطنه وذلك بعد أداء الفرائض، حيث لما رأى النبي يد العامل الخشنة قال: “هذه يد يحبها الله ورسوله”.

العمل شرف

ونقلت خطبة الجمعة، من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وعدد من القنوات الفضائية الخاصة وأثير موجات الإذاعة المصرية، حيث تقام شعائر صلاة وخطبة الجمعة، الموافق 4 من شهر جمادي الآخره 1443هجرية - 7 من يناير الجاري، في رحاب مسجد الأربعين بقرية سلكا، محافظة الدقهلية.

وبدأت شعائر صلاة وخطبة الجمعة، بتلاوة قرآنية للقارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي، وخطيباً الدكتور محمد عزت محمد.

أعلنت وزارة الأوقاف، عن موضوع خطبة الجمعة، تحت عنوان : "العمل شرف"، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

والتقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، بقيادات الدعوة بمحافظة الدقهلية بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، يعقبه صلاة الجمعة بمسجد الأربعين بقرية سلكا بمركز المنصورة .

خصم شهر لمخالفة تعليمات الجمعة

فيما قرر محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الجمعة الماضي، خصم شهراً من بدل صعود المنبر من الشيخ محمود أحمد محمد إمام وخطيب مسجد التوحيد – منطقة شلبي التابع لإدارة أوقاف المنيا الجديدة – مديرية أوقاف المنيا مع إحالته إلى لجنة القيم والتحقيق بديوان عام الوزارة، وذلك لمخالفته تعليمات الوزارة في الالتزام بالموضوع والوقت المحدد لخطبة الجمعة.