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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 8-1-2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم
حظك اليوم

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 8-1-2022 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي. 

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حظك اليوم وتوقعات الخميس 6-1- 2021 على الصعيد المهنى والعاطفي

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 4/1/2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا


#الحمل


مهنياً: تكتشف الأسرار فما عليك سوى التحقق من صحة المعلومات التي تملكها قبل بدء التنفيذ، واستشارة من هم أكبر منك للوقوف على آرائهم. 
عاطفياً: حسّن صورتك ولا تعرّض سمعتك للتراجع، بل كن نشيطاً وأظهر اهتماماً اكبر بالشريك فهو الوحيد الذي يقف قربك حين تلم بك المصاعب.
صحياً: ممارسة الرياضة بانتظام مفيدة للصحة، إذا ترافقت مع حمية مدروسة ومنتظمة.


#الثور


مهنياً: قفزة نوعية جديدة في حياتك وانطلاقة مميزة عنوانها النجاح الكبير، فكن مستعداً للمتغيرات المقبلة في حياتك العملية.
عاطفياً: المجال العاطفي يشغل كل تفكيرك هذا اليوم وتحاول أن تبذل كل جهد لإنجاح العلاقة الجديدة الناشئة على أمل الوصول إلى خاتمة سعيدة.
صحياً: كثرة الضغوط تعرّض صحتك للخطر، البحث عن الراحة هو الحل الأنسب لذلك.


#الجوزاء


مهنياً: أخبار سارّة جداً تعيد إليك الأمل في استعادة موقعك الطبيعي في العمل، لكن عليك أن تتخذ قرارات مصيرية حاسمة.
عاطفياً: قد يضغط الشريك في سبيل توضيح الأمور المستقبلية، فكن مستعداً لذلك وصارحه بكل ما تود قوله له لتكون الأمور واضحة.
صحياً: تشعر بنوع من القلق يحرمك النوم ويبقيك في حال من التوتر نتيجة الضغوط التي تواجهك.


#السرطان


مهنياً: يوم جميل وإيجابي، يقدّم لك بعض التقدّم والتفوّق وربّما يفسح لك مجالاً واسعاً لإظهار مواهبك الجديدة.
عاطفياً: تشتد حدة النقاش بينك وبين الشريك لتجد مخرجاً من الأوضاع المادية السيئة، فتنجح بذلك وتتوصل إلى ما يرضيكما.
صحياً: معدتك الحساسة توجب عليك الانتباه إلى نوعية الطعام والتخفيف من تلك التي تسبب لك مشكلات صحية.


#الاسد 


مهنياً: تتمتّع بطاقة كبيرة على المثابرة والمتابعة من دون كلل او ملل، ولن تتردّد في الإبكار الى عملك إذا وجدت أنّ الامر يتطلّب ذلك. 
عاطفياً: يجب اتباع خطوات مختلفة عن السابق تجاه الشريك، والقرار بين يديك لتحديد طموحاتك ومشاريعك المستقبلية معه.
صحياً: الإهمال المتعمّد للصحة ينعكس سلباً ويتسبب بمضاعفات خطرة أحياناً.


#العذراء


مهنياً: يوم مليء بالتشويق على الصعيد الشخصي، وقد يكون الأمر رائعاً، لكن اتخذ الحيطة والحذر وكن واعياً لكل المستجدات.
عاطفياً: تلتقي مصادفة الشخص الذي يحرّك مشاعرك وبإمكانه تحقيق أحلامك ورغبتك في الارتباط والاستقرار نهائياً.
صحياً: لا تكلّف نفسك العمل أكثر من طاقتك على التحمّل، فالجسم يحتاج إلى الراحة.


#الميزان


مهنياً: كن جريئاً هذا اليوم وأظهر مقدرتك على تحمل المسوؤليات الجديدة لأنك قادر على إدارة أعمالك وأعمال الآخرين.
عاطفياً: تخطّط على مستوى تطوير علاقتك العاطفية وتحسين أوضاعك باتجاه المزيد من التعبير عن المشاعر والبحث عن الاستقرار.
صحياً: قد تصاب بنوع من الحساسية نادر لكن العلاج يكون فعالاً إنما يتطلب منك الوقاية.


#العقرب


مهنياً: تطل هذا اليوم على مشروع خلاّق تعلق عليه آمالاً كباراً، وتحتفل بمناسبة أو بلقاء وتبدو سعيداً ومميزاً.
عاطفياً: الاوضاع العاطفية تبقى جيدة لا بل ممتازة، لقاء عذب جدّاً مع شخص ينال إعجابك ويخطف تفكيرك ويشتت أفكارك.
صحياً: تبدو صاحب إرادة صلبة وتصميم على التخلص من الوزن الزائد، وتكون محط إعجاب الجميع.


#القوس 


مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن شراكة جديدة تولد أو تُفسخ أخرى بسبب خلاف قوي زعزع أركان الثقة في المجال المهني.
عاطفياً: يميل الجو إلى التردّد والتحفّظ وتختلط عليك الأمور الشخصية كما العائلية وتحتار في أمرك. 
صحياً: انتبه لصحتك وسلامتك ولا تهمل أي عارض أو طارئ صحي ينتابك.


#الجدي 


مهنياً: قد تقلق أو تستاء بسبب عطل أو غيره أو ربما بشان مسألة مهمة، ابتعد عن الأجواء المتشنجة والسلبية ويناسبك العمل الإفرادي.
عاطفياً: قد تجد الحب إذا كنت وحيداً وتنعم بأوقات ممتعة مع الحبيب إذا كنت مرتبطاً، لكن حذار أصحاب النيات المبيتة.
صحياً: الابتعاد عن المأكولات الغنية بالدهنيات والنشويات يبقي صحتك سليمة، إذا ترافق ذلك مع تمارين رياضية يومية.


#الدلو


مهنياً: قد تجد أحياناً أنّ الآخرين يعتمدون عليك كثيراً، لذا، يستحسن أن تكون على مستوى طموحاتهم وخصوصاً أنك تملك الإمكانات.
عاطفياً: تواصل مع الشريك لأنّ نجمك سيلمع وسيسطع وسيساهم في تلطيف الأجواء التي كانت محتدمة أخيراً وكادت تدمر كل ما بينته.
صحياً: أكثر من شرب المياه بعد ممارسة الرياضة لتعويض النقص وإلا أصيب جسمك بالنشاف.


#الحوت 


مهنياً: المثابرة من أبرز المميزات التي تتفرد بها بين الزملاء، فحاول أن تحافظ على هذه الميزة من أجل مستقبل واعد.
عاطفياً: تتاح للشريط فرصة إيجابية،سانده كما ساعدك في الماضي وبهذا تبادله المعروف وتشعره بأنك مهتم بكل ما يعرض عليه.
صحياً: المشي ساعة صباحاً وساعة مساء مفيد جداً ويعمل على التخلص من الوزن الزائد.

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