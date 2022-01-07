كريم صبري: عملية تكميم المعدة تعتبر عملية علاجية لمرض السكر

قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عملية تكميم المعدة بالمنظار من العمليات الفعالة في إنقاص الوزن، وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة المرضية بصورة فعالة للغاية.

وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن السمنة تؤثر على المفاصل، وقد تؤدي إلى تغيير المفصل، ولذلك فإن إنقاص الوزن يعتبر أمرا علاجيا، مضيفًا أن عملية التكميم تعتبر عملية علاجية لمرض السكر، خاصة إذا كانت الإصابة حديثة لا تزيد عن 5 سنوات.

وشدد الدكتور كريم صبري، على ضرورة العمل على خفض الوزن مبكرًا، وعدم الانتظار للوصول إلى السمنة المفرطة؛ لأن هذا يؤدي إلى الضغط غير المنتظم، وأحيانًا يتم تركيب دعامات في القلب بسبب السمنة المفرطة.

العمليات البسيطة



وتابع "صبري"، أن عملية التكميم من العمليات البسيطة التي تجرى بالمنظار خلال فتحات صغيرة، خلال نصف ساعة، والإقامة في المستشفى لا تزيد عن 12 ساعة، ومن الممكن العودة لممارسة الحياة بشكل طبيعي بعد يوم من إجراء العملية.

وأشار إلى أن المنظار أدى إلى طفرة في هذه العملية، حيث تجرى من خلال فتحات صغيرة لا تزيد عن ملي، وبالتالي لا تجد أثرا كبيرا في الجسم بعد العملية، وينصح بهذه العملية في مختلف الأعمار والأوزان.

وتابع "صبري"، أن جراحات السمنة من الممكن إجراؤها حتى 65 عامًا، ولكن هناك ضرورة لإجراء بعض الفحوصات الطبية؛ لتقييم وضع الكلى والقلب، لإجراء العملية بأمان.