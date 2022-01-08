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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استغل ضحاياه جنسيا.. استئناف دجال فيصل على حكم حبسه عام اليوم

دجال
دجال

تنظر محكمة الجيزة ، اليوم السبت، استئناف دجال فيصل على حكم حبسه عاما بتهمة النصب والاستغلال الجنسي لضحاياه. 
وأصدرت محكمة جنوب الجيزة، حكمًا بحبس دجال فيصل لمدة سنة، بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، حيث كان المتهم يستغل ضحاياه بوجود جن يسكن أرحامهن ويعاشرهن و  يوهم ضحاياه بأنه يعالجها.

البداية؛ كانت عندما أوهم المتهم ضحاياه بفك السحر واستغل ضعاف النفوس في حيله للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الإعلان عن أساليب الدجل والشعوذة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية وغيرها في استغلالهم ومص دمائهم.

وألقت أجهزة الأمن القبض على الدجال أيمن أبوسريع و 3 دجالين آخرين، في حملة شنّتها إدارة الأموال العامة بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم في محافظات «الجيزة، الغربية، الشرقية، سوهاج»، أسفرت جهودها عن ضبط 4 متهمين حال وجودهم في مقرات مزاولة أنشطتهم بمجال الدجل والشعوذة، بينهم مالك مركز بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور في الجيزة، بحوزته مضبوطات ومستلزمات تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم، فضلا عن شهادات مزورة منسوبة لإحدى أكاديميات الطب التكميلي وهاتف محمول ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

 

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