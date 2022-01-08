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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي| التعليم: الامتحانات ورقية في المواد غير المضافة للمجموع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ورقياً وليس إلكترونياً.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: إن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي؛ يتم وضعها وتصحيحها على مستوى المدرسة.

جدول امتحانات اولى ثانوي 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول امتحانات اولى ثانوي الخاصة بنصف العام العام  الدراسي الحالي 2021- 2022 .

 و وفقا لـ جدول امتحانات اولى ثانوي المعلن من وزارة التربية والتعليم ، تقام امتحانات اولى ثانوي في الفترة بين السبت 22- 1- 2022  إلى الأربعاء 2- 2- 2022.

وقالت وزارة التربية والتعليم: تتم امتحانات اولى ثانوي مع ملاحظة أن تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي 15 و17  يناير 2022.

جدول امتحانات اولى ثانوي

 

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات نصف العام لطلاب الصف الثاني الثانوي الدارسين بالعام الدراسي 2021 / 2022.

 

ووفقا لجدول امتحانات الصف الثاني الثانوي ، تنطلق امتحانات نصف العام للصف الثاني الثانوي خلال الفترة من الأحد ٢٣/١/٢٠٢٢ حتى الخميس ٣/٢/٢٠٢٢.

 

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صورة جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي المعتمد من وزارة التربية والتعليم

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

وقالت وزارة التربية والتعليم : تنعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي للمواد خارج المجموع يومي١٦، ١٨ يناير ٢٠٢٢.

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توزيع درجات امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي


أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نسب توزيع درجات  امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي المقرر عقدها في نصف العام الدراسي الحالي.

 توزيع درجات مواد الصف الأول الثانوى

  • اللغة العربية : الدرجة العظمى 50 درجة مخصص للأسئلة الإلكترونية " الاختيار من متعدد" 35 درجة منها و15 درجة للأسئلة الاختبار الورقى.
  •  اللغة الأجنبية الأولى : النهاية العظمى 40 درجة 28 درجة للأسئلة الإلكترونية و12 للامتحان الورقى.
  •   اللغة الأجنبية الثانية النهاية : العظمى 30 درجة منها 23 للأسئلة الإلكترونية و7 درجات للامتحان الورقى.
  •  الرياضيات : 40 درجة النهاية العظمى منها 28 للاختبار الإلكتروني و12 للورقى.
  •  الأحياء : النهاية العظمى 20 منها 14 للامتحان الإلكترونى و6 درجات للأسئلة الورقية. 
  •  الفيزياء والكيمياء والتاريخ والجغرافيا والفلسفة والمنطق : مخصص لكل مادة 20 درجة كنهاية عظمى، توزع بواقع 14 درجة للامتحان الإلكترونى و6 للامتحان الورقى.

    توزيع درجات الصف الثانى الثانوى “الشعبة العلمية” :
  • اللغة العربية : 50 درجة منها 35 على الامتحان الإلكترونى و15 للأسئلة الورقية
  • اللغة الأجنبية الأولى :  40 درجة نهاية عظمى منها 28 للأسئلة الإلكترونية و12 للورقية
  •  اللغة الأجنبية الثانية:  30 درجة نهاية عظمى مخصص للاختبار الإلكترونى 20 درجة و10 للأسئلة الورقية
  •  الرياضيات “ الجبر والتفاضل وحساب المثلثات” : 40 درجة نهاية عظمى منها 28 للامتحان الإلكترونى و12 للورقى
  • الفيزياء والكيمياء والأحياء وتطبيقات الرياضيات : مخصص لكل مادة 30 درجة كنهاية عظمى توزع بواقع 21 درجة للأسئلة الإلكترونية و6 درجات للأسئلة الورقية.

    توزيع درجات امتحانات الصف الثانى الثانوي “الشعبة الأدبية” : 
  • فى اللغة العربية 50 درجة نهاية عظمى منها 35 للامتحان الالكتروني و15 للورقي
  • اللغة الأجنبية الأولى :  40 درجة منها 28 للامتحان الالكتروني و12 للورقي
  • اللغة الأجنبية الثانية :  30 درجة منها 20 للامتحان الالكتروني و10 للورقي
  • الرياضيات :  40 درجة منها 28 فى الالكتروني و12 للورقي 
  •  مواد التاريخ وعلم النفس والاجتماع والجغرافيا والفلسفة والمنطق : مخصص لكل مادة 30 درجة كنهاية عظمى، توزع بواقع 21 درجة للامتحان الإلكتروني و6 للامتحان الورقي.
وزارة التربية والتعليم التعليم امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي ورقيا

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