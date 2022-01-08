لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي| التعليم: الامتحانات ورقية في المواد غير المضافة للمجموع

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ورقياً وليس إلكترونياً.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: إن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي؛ يتم وضعها وتصحيحها على مستوى المدرسة.

جدول امتحانات اولى ثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول امتحانات اولى ثانوي الخاصة بنصف العام العام الدراسي الحالي 2021- 2022 .

و وفقا لـ جدول امتحانات اولى ثانوي المعلن من وزارة التربية والتعليم ، تقام امتحانات اولى ثانوي في الفترة بين السبت 22- 1- 2022 إلى الأربعاء 2- 2- 2022.

وقالت وزارة التربية والتعليم: تتم امتحانات اولى ثانوي مع ملاحظة أن تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي 15 و17 يناير 2022.

جدول امتحانات اولى ثانوي

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات نصف العام لطلاب الصف الثاني الثانوي الدارسين بالعام الدراسي 2021 / 2022.

ووفقا لجدول امتحانات الصف الثاني الثانوي ، تنطلق امتحانات نصف العام للصف الثاني الثانوي خلال الفترة من الأحد ٢٣/١/٢٠٢٢ حتى الخميس ٣/٢/٢٠٢٢.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صورة جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي المعتمد من وزارة التربية والتعليم

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

وقالت وزارة التربية والتعليم : تنعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي للمواد خارج المجموع يومي١٦، ١٨ يناير ٢٠٢٢.

توزيع درجات امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نسب توزيع درجات امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي المقرر عقدها في نصف العام الدراسي الحالي.

توزيع درجات مواد الصف الأول الثانوى