فريق كورال جامعة عين شمس يشارك في منتدي شباب العالم

قال محمد الشرقاوي مدير رعاية الشباب بجامعة عين شمس، إن الجامعة لديها فريق كورال يدعو للفخر ليس فقط للجامعة ولكن لجميع الجامعات المصرية، موضحًا أن الجامعة تدعم الطلاب في جميع المجالات.

وأضاف الشرقاوي خلال تصريحاته لصدي البلد أن فريق الكورال سوف يشارك في منتدي شباب العالم مؤكدًا أن فريق الكورال متميز جدًا ويستحق التواجد في جميع المحافل.

وقالت جامعة عين شمس إنه تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هبة الله السعيد وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، وفي تقليد سنوي مميز، قام مجموعة من طلاب كلية الطب تحت إشراف ومبادرة من الدكتور ناصر الخولي بكلية الطب جامعة عين شمس، بزيارة مستشفى الأطفال الجامعي للاحتفال مع الأطفال وتقديم الهدايا لإدخال البهجة والسرور عليهم.

وأكد ناصر الخولي أنه بدأ هذا التقليد منذ سنوات، ويتم الإعداد له سنوياً، حيث يبدأ التنظيم لهذه الاحتفالية مع مطلع العام الدراسي والتعريف بالمبادرة ثم عمل مجموعات من الطلبة ممثلين للدفعات المختلفة، لشراء الهدايا والترتيب للحفلة.

وتشمل الاحتفالية شراء بطاطين وملابس للأطفال ولعب مختلفة ، كذلك يتم عمل حفلة موسيقية وغنائية من العازفين من طلبة كلية الطب لإدخال البهجة والسرور على الأطفال وكذلك التبرع بمبلغ مالي لصالح دعم المستشفى.

وأكد الدكتور ناصر الخولي أن هذا العمل يغرس في نفوس الطلاب الشعور بالآخر والرغبة في نشر روح المحبة و البهجة في النفوس، ودعا إلى تعميم المبادرة ليشارك بها كل محب للخير وللحياة، ووعد بالاستمرار في عمل هذه الاحتفالية كل عام من أجل خلق جيل من الأطباء مليء بقيم الخير والجمال.