حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية للمرور على الأراضى الزراعية وخاصة الأراضي المجاورة للمناطق السكنية وإيقاف أي محاولات للبناء العشوائي بدون تراخيص قانونية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات في المهد فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفه على حرم الطريق والميادين و تطبيق القانون على المخالفين.

وأضاف المحافظ، أنه قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتصدي لحالة تعدي عباره عن بناء تلتوار بالطريق الدائري بحضور قسم الإزالات والإشغالات برئاسة المركز وتم إزالة المخالفة بواسطة معدات الحملة الميكانيكية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مدينة القرين بحملة لإزالة مبنى داخل الحيز العمراني فى منطقة الصياغين علي مساحة ٥٠ متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينه بلبيس بالتنسيق مع الوحده المحلية بالعدلية بحملة لإزالة فك شده خشبيه لسقف بالدور الثانى علوى على مساحه 80 متر بقرية ميت حمل وتم فك الشده وتمت الإزاله على نفقه المخالف و إيقاف الأعمال، كما قام قسم الإزالات والإشغالات بدوران كوبري الهويس حيث تم التعامل على الفور وإزالة التعدي وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بحملة لرفع الإشغالات والباعه الجائلين بالعديد من المناطق بنطاق المدينة ومن على جانبي الطريق لتحقيق الإنضباط بالشارع وتم رفع ٧١٣ حاله وضبط ١١حاله وتحرير ٧ محاضر إشغال ، كما تم رفع ٢١ لافته إعلانية غير مرخصة بشارع التحرير بوسط المدينه، وتم إتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين.