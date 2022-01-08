عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

رفع الإشغالات
رفع الإشغالات

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية للمرور على الأراضى الزراعية وخاصة الأراضي المجاورة للمناطق السكنية وإيقاف أي محاولات للبناء العشوائي بدون تراخيص قانونية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات في المهد فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفه على حرم الطريق والميادين و تطبيق القانون على المخالفين.

وأضاف المحافظ، أنه قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتصدي لحالة تعدي عباره عن بناء تلتوار بالطريق الدائري بحضور قسم الإزالات والإشغالات برئاسة المركز وتم إزالة المخالفة بواسطة معدات الحملة الميكانيكية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مراكز ومدن الشرقية تتصدى لمحاولات البناء العشوائي على الأراضي الزراعية

كما قامت رئاسة مدينة القرين بحملة لإزالة مبنى داخل الحيز العمراني فى منطقة الصياغين علي مساحة ٥٠ متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينه بلبيس بالتنسيق مع الوحده المحلية بالعدلية بحملة لإزالة فك شده خشبيه لسقف بالدور الثانى علوى على مساحه 80 متر بقرية ميت حمل وتم فك الشده وتمت الإزاله على نفقه المخالف و إيقاف الأعمال، كما قام قسم الإزالات والإشغالات بدوران كوبري الهويس حيث تم التعامل على الفور وإزالة التعدي وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بحملة لرفع الإشغالات والباعه الجائلين بالعديد من المناطق بنطاق المدينة ومن على جانبي الطريق لتحقيق الإنضباط بالشارع وتم رفع ٧١٣ حاله وضبط ١١حاله وتحرير ٧ محاضر إشغال ، كما تم رفع ٢١ لافته إعلانية غير مرخصة بشارع التحرير بوسط المدينه، وتم إتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الشرقية طريق مخالفة تحرير حملة الأراضى الزراعية تعديات حملات مكثفة

ترشيحاتنا

سعر ومواصفات Mi 11 Ultra.. مميزات أيقونة الفلاجشيب من شاومي

هل يجوز لأهل المتوفى أن يؤدوا عنه ما فاته من صلوات؟.. الإفتاء تجيب

أسعار مواد البناء اليوم 8 يناير 2022

انطلاق معرض "أهلا أسوان" للسلع الغذائية بتخفيضات 30% قريبا

مدبولي: إخلاء عزبة أبو قرن وتسكين أهلها فى مشروع حضارى إنجاز تاريخي

رسميا.. كاف يعلن موعد قرعة المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

حسن راتب وعلاء حسانين.. الجنايات تؤجل قضية الاتجار بالآثار لـ 12 فبراير

حبس رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام

أثناء استئصال اللوزتين.. عقوبات لطبيبين تسببا فى إشعال النيران فى فم طفل

مصرع 14 وإصابة 17 شخصا في حادث طريق طور سيناء أبورديس

محمد صلاح يتصدر تويتر بعد اختياره بـ قائمة أفضل لاعب في العالم

استشاري: معلمة المنصورة أخطأت لكنها لم تجرم لكي يطلقها زوجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشرق الأوسط.. قبلة الصراعات العالمية والحروب على مصادر الطاقة المتنوعة "1-2"

خلصانة الحكاية.. تامر عاشور يشعل المنيا بحفل كامل العدد

كامل العدد .. ويجز يشعل حفل الرحاب قبل الاعتزال المؤقت

نشرة أخبار المنوعات.. القبض على أكبر زعيم مافيا.. سمكة تمشي على يدين.. وانفجار كانتين يتسبب في انهيار مبنى فوق رؤوس الموظفين

فيديو

تصلى بدون حجاب.. رد إلهام شاهين على ركوعها في جنازة مها أبو عوف

فيديو جراف.. نهاية مبكية لعريس المنوفية بعد زواجه بأيام قليلة.. ما القصة؟

بتقنيات غير مسبوقة.. إجراءات منتدى شباب العالم 2022

محمد فؤاد ومصطفى قمر وهاني شاكر ولطفي لبيب في عزاء أحمد الحجار

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

اﻟﻤﺰﻳﺪ