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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

سفير مصر في الجزائر يستقبل المشاركين بـ منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

استقبل الدكتور مختار وريده، سفير جمهورية مصر العربية في الجزائر، ٢٥ من الشباب الجزائريين المشاركين في النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم المقرر عقدة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من ١٠ إلى ١٣ يناير ۲۰۲۲.

وهنأ السفير الشباب على اختيارهم للمشاركة في فعاليات المنتدى، مستعرضًا أهدافه ودوره كمحفل دولي للشباب للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، فضلا عن كونه بمثابة منصة للتواصل بين الشباب من مختلف جنسيات العالم لعرض أفكارهم وإبداعاتهم.

وأشار السفير إلى ما سيشهده المنتدى من جلسات وورش العمل، ونماذج محاكاة، كنموذج محاكاة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ونماذج محاكاة في مجال قيادة الأعمال، إلى جانب العديد من الأنشطة الفنية والثقافية من خلال مسرح شباب العالم.

من جانبهم، أعرب الشباب الجزائري عن حماستهم للمشاركة في المنتدى، مستعرضين خلفياتهم العلمية، وأنشطتهم بالجزائر، ومعربين عن أملهم في أن يمثل المنتدى فرصة للتواصل مع الشباب المصري لبحث عقد شراكات في المجالات المختلفة، لا سيما مجالات تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.
 

مصر شرم الشيخ حقوق الإنسان تكنولوجيا المعلومات جمهورية مصر العربية مدينة شرم الشيخ الطاقة المتجددة منتدى شباب العالم سفير جمهورية مصر مجلس حقوق الانسان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم

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