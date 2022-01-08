عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أهدر مليون جنيه.. موظف بوحدة محلية يساعد في بناء عقار مخالف بالدقهلية

أرشيفية
أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام موظف بإحدى الوحدات المحلية بالدقهلية باستغلال موقعه الوظيفي والتواطؤ مع أحد الأشخاص من طلخا بالدقهلية، وتمكينه من تنفيذ أعمال بناء عقار وعدم قيامه بإتخاذ الإجراءات حياله لمخالفته أحكام القانون.

طلاق وخراب.. معلمة الدقهلية تخرج عن صمتها

عاشر سيدات بحجة إخراج الجان.. النيابة تحبس دجال الدقهلية

إهدار مليون جنيه

وبحسب المعلومات والتحريات فإن هذا الأمر الذى أدى إلى إهدار المال العام بقيمة الغرامات المستحقة عن تلك الأعمال والتي تجاوزت مليون جنيه فضلاً عن التربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية إستغلال النفوذ جرائم الأموال العامة استغلال موقعه الوظيفي اهدار المال العام مليون جنيه

موضوعات متعلقة

الأمن يكشف حقيقة قيام شخص بالبلطجة على مواطنين بالشرقية

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بشأن جوازات السفر

الداخلية فى أسبوع .. مداهمة للبؤر الخطرة وسقوط 362 عنصر إجرامى شديد الخطورة

مناهج دراسية وقطاعات بمديريات الأمن .. كيف نجحت الداخلية فى إعلاء قيم حقوق الانسان؟

شاهد.. مأموريات متحركة لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين

سقوط عصابة تخصصت في سرقة الدراجات النارية بالأقصر

ارتكبوا 7 جرائم .. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالشرقية

ألقى جثته بالمصرف.. شخص يقتل صديقة لسرقة مبلغ مالي بالشرقية

ترشيحاتنا

أسماء أشهر الملكات الفرعونية في الحضارة المصرية

استعدادا لمنتدى شباب العالم.. مناقشة تأثير "كورونا" على أهداف التنمية المستدامة

انعدام الرؤية.. تفاصيل حادث طريق الطور - أبو رديس.. فيديوجراف

لو عطلانة.. 6 طرق فعالة لإصلاح اتصال "الهوت سبوت" بهواتف آيفون

بوتين يبحث مع قادة بيلاروسيا وأرمينيا سبل وقف التوتر في كازاخستان

الاتحاد السكندري يتعاقد مع ديارا مدافع منتخب الأردن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب الشرعي.. تفاصيل جديدة في اتهام محمد الأمين بالتعدي على فتيات دار الأيتام

3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

السعودية.. متحدث الصحة: الوضع أمن من الجانب التعليمي والصحي

تلبيس دبل.. حقيقة خطوبة منة فضالي وسعد الصغير

حبس رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام

أثناء تعلمها القيادة.. موظفة تطيح بطالبتين داخل جامعة القاهرة

حسن راتب وعلاء حسانين.. الجنايات تؤجل قضية الاتجار بالآثار لـ 12 فبراير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشرق الأوسط.. قبلة الصراعات العالمية والحروب على مصادر الطاقة المتنوعة (2-2)

الشرق الأوسط.. قبلة الصراعات العالمية والحروب على مصادر الطاقة المتنوعة "1-2"

خلصانة الحكاية.. تامر عاشور يشعل المنيا بحفل كامل العدد

كامل العدد .. ويجز يشعل حفل الرحاب قبل الاعتزال المؤقت

فيديو

تصلى بدون حجاب.. رد إلهام شاهين على ركوعها في جنازة مها أبو عوف

فيديو جراف.. نهاية مبكية لعريس المنوفية بعد زواجه بأيام قليلة.. ما القصة؟

بتقنيات غير مسبوقة.. إجراءات منتدى شباب العالم 2022

محمد فؤاد ومصطفى قمر وهاني شاكر ولطفي لبيب في عزاء أحمد الحجار

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

اﻟﻤﺰﻳﺪ