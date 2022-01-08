أهدر مليون جنيه.. موظف بوحدة محلية يساعد في بناء عقار مخالف بالدقهلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام موظف بإحدى الوحدات المحلية بالدقهلية باستغلال موقعه الوظيفي والتواطؤ مع أحد الأشخاص من طلخا بالدقهلية، وتمكينه من تنفيذ أعمال بناء عقار وعدم قيامه بإتخاذ الإجراءات حياله لمخالفته أحكام القانون.

إهدار مليون جنيه

وبحسب المعلومات والتحريات فإن هذا الأمر الذى أدى إلى إهدار المال العام بقيمة الغرامات المستحقة عن تلك الأعمال والتي تجاوزت مليون جنيه فضلاً عن التربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.