رولا سعد تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة.. صور

شاركت الفنانة اللبنانية رولا سعد، جمهورها بصور جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهيرة "انستجرام".



وخطفت رولا سعد، أنظار متابعيها بإطلالة جريئة، حيث ارتدت سترة منقوشة مكشوفة الصدر، وجيب قصير فوق الركبة بيضاء اللون وتركت شعرها الأشقر منسدلا علي كتفيها بطريقة جذابة.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة رولا سعد، أغنية «لاغيني تلاقيني» حققت 2.2 مليون مشاهدة فور طرحها على يوتيوب.



أغنية "لاغيني تلاقيني" تمثل عودة قوية لـ رولا سعد للغناء باللهجة المصرية، وهي من كلمات أسامة مصطفى، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقي أحمد عادل، مكس وماستر هاني محروس، وإخراج زياد خوري.



الأغنية مصرية إيقاعية، تحمل في أنغامها سحر الموسيقى الشرقية بخلطة فنية مختلفة وجديدة، وتولى زياد خوري إخراج الفيديو كليب، وأظهر رولا بالعديد من اللوحات الفنية المميزة، حيث اختارت رولا ان تطل في العمل بمجموعة كبيرة من الأزياء غير التقليدية، مستخدمة أحدث صيحات الموضة والإكسسوارات المميزة .