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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحدث ظهور لـ ماجد الكدواني مع أحمد مكي.. صورة

ماجد ومكى
ماجد ومكى

شارك الفنان ماجد الكدواني، متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بنشر صورة جديدة.

وظهر ماجد الكدواني رفقة النجم أحمد مكي، في أحدث ظهور لهما، ونالت إعجاب متابعيه، وانهالت عليه التعليقات.

ويُعرض حاليا للنجم ماجد الكدواني فيلم "الجريمة" وتدور أحداثه فى إطار تشويقى حول جريمة قتل، وهو بطولة كل من: أحمد عز، منة شلبى، ماجد الكدوانى، سيد رجب، رياض الخولى، نبيل عيسى، محمد الشرنوبى، وميرنا نور الدين، وناردين فرج، شارك في السيناريو والحوار أمين جمال، محمد محرز، إنتاج هشام عبد الخالق، قصة وإخراج شريف عرفة.

 

IMG_٢٠٢٢٠١٠٨_٢٢٥٢١٠
IMG_٢٠٢٢٠١٠٨_٢٢٥٢١٠

https://m.facebook.com/story.phpstory_fbid=159278096444592&id=100070872079971

الفنان ماجد الكدواني احمد مكي أحدث ظهور صورة جديدة فيلم الجريمة احدث ظهور لهما

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